Umfrage - Viele Großunternehmen wollen Personal aufstocken

Berlin (Reuters) - In deutschen Unternehmen werden einer Umfrage zufolge in diesem Jahr insgesamt eher Stellen geschaffen als gestrichen.

Demnach werden in 36 Prozent der Firmen neue Jobs entstehen, bei 29 Prozent nicht, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten vierteljährlichen Umfrage des Ifo-Instituts und des Dienstleisters Randstadt unter 1000 Personalleitern hervorgeht. Bei 34 Prozent der Unternehmen war die Lage in den ersten Monaten des Jahres noch unklar.

"Vor allem Großunternehmen mit über 500 Beschäftigten bauen Personal auf", hieß es: Das antworten dort 65 Prozent der Personalverantwortlichen. Zurückhaltend sind kleine Unternehmen unter 50 Beschäftigten: Nur 29 Prozent planen neue Jobs, 33 Prozent sagen, bei ihnen entstehe keine neue Beschäftigung.

Die deutsche Wirtschaft war 2020 wegen der Corona-Pandemie um fast fünf Prozent geschrumpft, weshalb viele Unternehmen Stellen abbauten. Für dieses Jahr wird von der Bundesregierung ein Wachstum von 3,5 Prozent erwartet.