Umfrage - Zwei Drittel der Arbeitnehmer weltweit erwägen notfalls Jobwechsel

(Reuters) - Beschäftigte weltweit setzen im Zuge nachlassender Homeoffice-Möglichkeiten auf mehr Flexibilität und mehr Sicherheit zugleich.

Zwei Drittel der Arbeitnehmer würden in Erwägung ziehen, sich einen neuen Job zu suchen, wenn sie unnötigerweise gezwungen wären, in Vollzeit ins Büro zurückzukehren, teilte der Finanzdienstleister ADP am Montag zu einer globalen Umfrage unter 33.000 Beschäftigten mit. Der Anteil der Arbeitnehmer, die sich in ihrer Branche sicher fühlen, sank von 36 Prozent in einer ähnlichen Umfrage von 2021 nun auf 25 Prozent. Der Anteil derjenigen, die sich aktiv um eine neue Stelle bemühen, stieg von 15 auf 23 Prozent, wobei fast ein Drittel den Beginn einer Jobsuche in Erwägung zieht, verglichen mit 24 Prozent vor Jahresfrist.

"Die Pandemie dauert an", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. "Der durch die Pandemie ausgelöste Stress am Arbeitsplatz hat zu- und nicht abgenommen." Die Hälfte der Arbeitnehmer gab an, dass sie mit ihrem derzeitigen Job nur einigermaßen oder gar nicht zufrieden sind. Während der Pandemie seien Probleme aufgekommen in puncto Arbeitszeit, Arbeitsort, unbezahlter Arbeit und Stress, teilte ADP mit. Dies habe die Menschen dazu gebracht, die Bedingungen ihrer derzeitigen Arbeitsplätze zu verhandeln oder einen Ausstieg zu planen. "Die Pandemie hat ein Umdenken in Bezug auf die Prioritäten ausgelöst." Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer signalisierten ihre Bereitschaft, den Job aufzugeben, wenn der Arbeitgeber ihren Ansprüchen in vielerlei Hinsicht nicht gerecht werde.

Die Ergebnisse decken sich mit US-Daten, die eine hohe Fluktuation und eine rekordverdächtige Zahl freier Stellen zeigen. Denn Unternehmen kämpfen darum, Arbeitskräfte zu finden und zu halten. Die Diskrepanz zwischen der Zahl der Arbeitssuchenden und der zu besetzenden Stellen führt in einigen Branchen zu hohen Lohnzuwächsen. Dies ist eines der wichtigsten Spannungsfelder, die nach Ansicht der US-Notenbank gelöst werden müssen, um die hohe Inflation zu bremsen.