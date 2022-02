Umicore steigert die Dividende

Die belgische Umicore (ISIN: BE0974320526) will den Anteilsinhabern auf der Aktionärsversammlung am 28. April 2022 eine Brutto-Jahresdividende in Höhe von 0,80 Euro vorschlagen. Im letzten Jahr wurden 0,75 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 6,7 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,57 Euro liegt die Dividendenrendite auf dieser Basis bei 2,25 Prozent.

Im August 2021 wurde bereits eine Zwischendividende in Höhe von 0,25 Euro je Anteilsschein ausbezahlt. Die Ausschüttung der Schlussdividende (0,55 Euro) erfolgt am 4. Mai 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 2. Mai 2022.

Die Umsätze stiegen im Jahr 2021 um 22 Prozent auf knapp 4 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT kletterte um 81 Prozent auf 971 Mio. Euro. Unter dem Strich stand ein bereinigter Nettogewinn von 667 Mio. Euro (Vorjahr: 322 Mio. Euro) in den Büchern. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 107 Prozent auf 2,77 Euro.

Umicore erwartet auch für das Jahr 2022 trotz Kosteninflation eine starke Entwicklung, sofern die geopolitischen Entwicklungen, die Pandemie oder Engpässe in den Lieferketten nicht zu weiteren wesentlichen Störungen führen.

Umicore mit Hauptsitz in Brüssel ist ein Materialtechnologie- und Recycling-Konzern mit derzeit rund 10.860 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es werden unter anderem Katalysatoren und Batteriematerialien für Autos hergestellt. Der Ursprung der Firma geht auf das Jahr 1837 mit der Gründung einer Zinkfirma zurück.

Redaktion MyDividends.de