Umsatz im US-Einzelhandel bricht in Rekordtempo ein - Minus 16 Prozent

Washington (Reuters) - Die Umsätze der US-Einzelhändler sind im April wegen der Corona-Krise in Rekordtempo eingebrochen.

Sie nahmen 16,4 Prozent weniger ein als im Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Einen größeren Rückgang hat es seit Beginn der Statistik 1992 noch nicht gegeben. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von zwölf Prozent gerechnet, nachdem es bereits im März einen heftigen Einbruch von 8,3 Prozent gegeben hatte. Die Verbraucher gaben insbesondere für Möbel, Elektronik und Bekleidung weniger Geld aus.

Viele Geschäfte mussten im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus geschlossen bleiben. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung der Amerikaner ist die enorm gestiegene Arbeitslosigkeit: Wegen der Corona-Pandemie verloren im vergangenen Monat nach offiziellen Angaben 20,5 Millionen Amerikaner ihren Job.

"Wir wissen ziemlich genau, dass der April eine Katastrophe war", sagte Sung Won Sohn, Professor für Betriebswirtschaft an der Loyola Marymount University in Los Angeles. "Die Frage ist, welche Bereiche des Einzelhandels im Mai und Juni wieder zurückkommen werden und welche überhaupt nicht." Alles deute darauf hin, dass die Erholung langsam vonstattengehen werden - wenn sie überhaupt noch in den verbleibenden Frühlingswochen einsetze.

Der private Konsum macht mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus. Er brach bereits im ersten Quartal mit einer Jahresrate von 7,6 Prozent ein, das ist der stärkste Rückgang seit 1980. Für das laufende Quartal halten Ökonomen einen Einbruch von bis zu 40 Prozent für möglich, was das stärkste Minus seit den 1930er Jahren wäre.