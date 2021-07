UmweltBank: Vorsteuerergebnis soll 2021 zulegen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) das Geschäftsvolumen weiter ausgebaut und insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage bei Immobilien und privaten Finanzierungen ein erhöhtes Kreditvolumen erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.Nach Analystenaussage sei das Kreditvolumen auf 2.792,66 Mio. Euro (GJ 2020: 2.566,62 Mio. Euro) gestiegen. Der Zinsertrag habe wegen einer rückläufigen Kreditverzinsung bei 69,08 Mio. Euro (GJ 2020: 70,98 Mio. Euro) gelegen, während das Zinsergebnis auf 52,10 Mio. Euro (GJ 2020: 51,00 Mio. Euro) gestiegen sei. Dem Gesamtertragsanstieg habe eine erhöhte Aufwendung im Zusammenhang mit dem fortgesetzten Personalausbau sowie aus höheren IT- und Beratungsaufwendungen gegenüber gestanden. Nach Berechnungen von GBC weise die UmweltBank eine im Vergleich zum Vorjahr gesteigerte Cost-Income-Ratio von 43,5 Prozent (GJ 2020: 40,0 Prozent) aus. Dies sei im Branchenvergleich aber niedrig.Nach Analystenaussage rechne das Management im Geschäftsjahr 2021 mit einer weiter rückläufigen Zinsmarge, der absolute Zinsüberschuss solle aber gesteigert werden. Zudem werde der Aufbau der Vermögensverwaltung sowie der Ausbau des Emissionsgeschäftes zu einem höheren Provisions- und Handelsergebnis führen. Demnach schätze das Analystenteam gemäß der Unternehmens-Guidance mit einem Vorsteuerergebnis (vor Zuführung zum Fonds für Bankrisiken) von 38,95 Mio. Euro. Im Zuge der leichten Ertragssteigerungen solle dieses in den kommenden Geschäftsjahren weiter zulegen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 20,73 Euro (zuvor: 18,21 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide,13.07.2021, 14:00 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.07.2021 um 11:37 Uhr fertiggestellt und am 13.07.2021 um 12:30 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22668.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0005570808