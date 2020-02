Umweltbundesamt - Luftqualität hat sich 2019 verbessert

Berlin (Reuters) - Die Luftqualität in Deutschland hat sich dem Umweltbundesamt zufolge im vergangenen Jahr verbessert.

Der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) wurde zwar an rund 20 Prozent der verkehrsnahen Messstationen überschritten, wie aus der am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Auswertung der Messdaten der Länder und des Umweltbundesamtes (UBA) hervorgeht. 2018 sei dies aber noch bei 42 Prozent der Fall gewesen. Bei Feinstaub habe es erstmals keine Überschreitungen des geltenden Grenzwertes gegeben. "Die Ergebnisse sind wirklich endlich mal erfreulich", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin. "Wir sehen gute Fortschritte." Sauberere Neufahrzeuge und der Ausbau der Elektrobusflotte in vielen Kommunen schlügen sich positiv nieder.

Allerdings sieht das Umweltbundesamt noch viel Arbeit. "Trotz der Erfolge liegen immer noch etliche Städte über dem Grenzwert", betonte UBA-Präsident Dirk Messner mit Blick auf die Stickstoffdioxid-Grenzwerte. Aktuell seien es 19 - darunter München, Stuttgart, Kiel, Berlin und Hamburg. Wenn alle Daten ausgewertet seien, könne die Zahl noch auf 25 bis 30 steigen. Man sei erst am Ziel, wenn in allen Städten die Grenzwerte eingehalten werden, unterstrich Ministerin Schulze. Als Hauptquelle der Stickstoffdioxide in Städten gilt der Straßenverkehr, und hier vor allem Diesel-Pkw.