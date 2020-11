Umweltbundesamt verhängt Millionen-Geldbuße gegen Tesla

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bundesumweltamt hat gegen den Elektroautobauer Tesla einen Millionengeldbuße verhängt. Bei dem Bußgeld in Höhe von 12 Millionen Euro gehe es um Vorwürfe, Tesla habe sich nicht an die gesetzlich vorgeschriebene Batterie-Rücknahmeverpflichtung gehalten, wie aus dem jüngsten Quartalsbericht hervorgeht, den Tesla bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hatte. Zuerst hatte die "Welt am Sonntag" darüber berichtet. Tesla hat den Angaben zufolge Widerspruch eingelegt./mis