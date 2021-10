Umweltministerin verlangt nachprüfbare Beschlüsse gegen das Arten-Sterben

Berlin/Kunming (Reuters) - Umweltministerin Svenja Schulze hat zum Auftakt der Weltartenschutz-Konferenz sowohl mehr Schutzgebiete als auch überprüfbare internationale Standards gefordert.

Bis 2030 müssten 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt und das Artensterben gestoppt werden, sagte sie am Montag in Berlin. "Die Weltnaturkonferenz ist die Chance für einen Neustart." Dabei reiche es nicht, einzelne Arten zu schützen. "Nach Jahrzehnten der Naturzerstörung müssen wir den Trend umkehren und ein Jahrzehnt der Renaturierung einleiten." Derzeit gehe das Artensterben so schnell wie noch nie voran. Alle zehn Minuten stirbt eine aus. Auch Deutschland sei betroffen. Mit Blick auf einen Koalitionsvertrag forderte die SPD-Politikerin eine neue Landwirtschaftspolitik: "So wie wir sie im Moment betreiben, ist sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung."

Die rund 200 Staaten bei der UN-Weltartenkonferenz im chinesischen Kunming sollen ähnlich wie beim Klimavertrag von Paris eine Rahmenvereinbarung gegen den Verlust der biologischen Vielfalt schließen. Im Entwurf für einen Beschluss geht es neben dem 30-Prozent-Ziel bei Land- und Meeresflächen auch um konkrete Vorgaben für weniger Düngemittel, Pestizide und Plastik. Unter Schutz stehen weltweit derzeit nur rund 15 Prozent der Land und sieben Prozent der Meeresflächen. Eine Million der geschätzt acht Millionen Arten sind vom Aussterben bedroht.

Es müsse ehrgeizige und messbare Ziele geben, die nicht nur auf dem Papier stünden, verlangte Schulze. Nach dem Willen Deutschlands und der EU sollten die weltweiten in nationale Ziele übersetzt und nach internationalen Standards überwacht werden. Auch Deutschland habe bei der Ausweisung von Schutzflächen und dem Schutz etwa von Insekten noch viel zu tun. So müssten Moore renaturiert und weniger Dünger eingesetzt werden.

Die Kunming-Konferenz läuft zunächst bis Freitag. Im Januar soll sie dann fortgeführt werden. Beschlüsse sollen dann wieder in Kunming im Mai fallen. Dabei geht es auch um Geld, um die ärmeren Staaten beim Schutz der Natur zu unterstützen. Deutschland zahlte zuletzt rund 800 Millionen jährlich.