Umweltschützer: Klimakabinett muss bei Konjunkturprogramm mitreden

BERLIN (dpa-AFX) - Milliarden-Aufbauhilfen für die Wirtschaft nach der Corona-Krise sollten aus Sicht von Umweltschützern vom Klimakabinett der Bundesregierung mitgestaltet werden. In dieser Runde spielt Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) eine wichtige Rolle. Wenn Programme nicht mit den Klimazielen verzahnt würden, drohten "Investitionsentscheidungen, die über Jahrzehnte die Klimakrise weiter befeuern", warnte Germanwatch-Chef Christoph Bals am Montag. "Das Klimakabinett ist der richtige Ort, in dem die Bundesregierung die Ausgestaltung künftiger Konjunkturpakete koordinieren sollte."

Man dürfe sich nicht in eine Situation bringen, in der Klimaziele nur noch erreichbar sind, indem große Mengen noch nicht abgeschriebener Investitionen stillgelegt würden, sagte Bals - also Investitionen, die sich noch nicht gelohnt haben, so dass zum Beispiel Entschädigungen fällig werden können.

Das Klimakabinett wurde vor gut einem Jahr eingesetzt, um das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung zu erarbeiten. Als beauftragte Vorsitzende wurde Schulze eingesetzt, die Leitung liegt bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU)./ted/DP/jha