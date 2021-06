Umweltverbände scheitern mit Eilantrag gegen Tesla-Werk

Frankfurt (Reuters) - Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat den Eilantrag zweier Naturschutzverbände gegen den Elektroautobauer Tesla abgewiesen.

Es sei nicht ersichtlich, dass der Probebetrieb in Grünheide mit zu hohen Risiken einhergehe, begründete das Gericht seine Entscheidung am Dienstag. Die Umweltverbände Grüne Liga und der Naturschutzbund (Nabu) hatten Bedenken wegen der Störfallsicherheit der Autofabrik in Brandenburg geltend gemacht. Sie zogen daher wegen der von den Behörden genehmigten Anlagen- und Maschinentests vor Gericht. Mit der Zurückweisung des Eilantrags kann Tesla nun den zeitlich begrenzte Testbetrieb von Anlagenteilen fortführen.(Az. VG 5 L 224/21)