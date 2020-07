UN-Bericht: Weltweiter Berg an Elektroschrott wächst massiv an

BONN (dpa-AFX) - Der weltweit produzierte Berg an Elektroschrott wächst einem neuen UN-Bericht zufolge immer weiter an. 2019 wurde ein neues Rekordhoch erreicht, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten "Global E-waste Monitor 2020" hervorgeht, an dem unter anderem die Universität der Vereinten Nationen mitgeschrieben hat.

Ausrangierte Kühlschränke, Monitore, Handys und anderen Elektro-Geräte hätten insgesamt 53,6 Millionen Tonnen auf die Waage gebracht - das bedeute ein Wachstum von 21 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Zum Vergleich: Der Elektroschrott-Berg entspreche damit 350 Schiffen des Kreuzfahrttankers "Queen Mary 2". Der pure Materialwert sei mit 57 Milliarden US-Dollar zu beziffern, so die Autoren.

Das Problem: Nur 17,4 Prozent des Schrott-Berges wurden den Berechnungen zufolge eingesammelt und recycelt. Viele kostbare Rohstoffe - darunter Gold und Silber - seien stattdessen verbrannt worden oder auf Müllkippen gelandet. Mit einer baldigen Umkehr der Entwicklung rechnen die Experten nicht. Für 2030 prognostizieren sie 74 Millionen Tonnen Elektroschrott./idt/DP/zb