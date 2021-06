UN-Bericht - Weltweiter Tourismus kommt erst 2023 wieder voll auf die Beine

Genf (Reuters) - Der internationale Tourismus dürfte einem UN-Bericht zufolge in diesem Jahr stagnieren und sich erst 2023 vollständig erholt haben.

Die Tourismuszahlen seien im Corona-Jahr 2020 um 73 Prozent zum Vorkrisenniveau von 2019 eingebrochen und hätten Verluste von bis zu 2,4 Billionen Dollar in der Reisebranche und damit verbundenen Bereichen verursacht, teilten die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) und die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) am Mittwoch mit. "Die Aussichten für dieses Jahr sehen nicht viel besser aus", sagte UNCTAD-Experte Ralf Peters. "Die ersten drei Monate waren wieder schlecht, es wurde nicht viel gereist."

Man erwarte allerdings - auch dank Impffortschritten - eine gewisse Erholung in der zweiten Jahreshälfte, zumindest für Nordamerika und Europa, fügte Peters hinzu. Covid-19-Impfungen und -Zertifikate sind laut der Studie immens wichtig, um das Vertrauen in den Auslandstourismus wiederherzustellen, der für viele Länder eine wichtige Lebensader darstellt. Vor allem kleine Inselstaaten seien hier wirtschaftlich stark abhängig. Dort hingen viele Jobs am Tourismus.

Der Bericht sieht drei Szenarien für 2021 vor. Demnach sinken die Tourismuszahlen im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie voraussichtlich um 63 bis 75 Prozent - was zu Verlusten zwischen 1,7 und 2,4 Billionen Dollar führen würde. "Im internationalen Tourismus sind wir auf dem Niveau von vor 30 Jahren, also im Grunde in den 80er-Jahren", sagte UNWTO-Fachfrau Zoritsa Urosevic. "Viele Lebensgrundlagen sind wirklich bedroht." Derzeit belastet nicht nur in Europa die Ausbreitung der Corona-Variante Delta den Neustart der Reisebranche.