UN-Chef bedauert Kappen der Kommunikation zwischen Nord- und Südkorea

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat das angekündigte Kappen aller Kommunikationskanäle zwischen Nord- und Südkorea bedauert. "Solche Kanäle sind notwendig, um Missverständnisse oder Misskalkulationen zu verhindern", sagte ein Sprecher von Guterres am Mittwoch (Ortszeit) in New York vor Journalisten. Der UN-Chef hoffe darauf, dass Anstrengungen zu einer Wiederaufnahme von Gesprächen verstärkt werden könnten, um nachhaltigen Frieden und eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.

Die kommunistische Führung Nordkoreas hatte am Dienstag angekündigt, alle Kommunikationskanäle zwischen den Regierungen und den Militärs beider Länder zu kappen. Der Schritt hatte sich zuvor abgezeichnet: Pjöngjang hatte der Regierung in Seoul in den Tagen davor wiederholt vorgeworfen, nichts gegen Propaganda-Aktionen konservativer südkoreanischer Aktivisten und nordkoreanischer Flüchtlinge an der Grenze zu unternehmen, die gegen die Führung in Nordkorea gerichtet sind, und mit Konsequenzen gedroht.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern kommen auch als Folge des gescheiterten Gipfels zwischen Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran. Beide Seiten konnten sich nicht auf einen Fahrplan für die Abrüstung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms sowie auf Gegenleistungen der USA einigen./cah/DP/jha