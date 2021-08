UN - Es gibt glaubhafte Berichte über Hinrichtungen durch Taliban

Genf (Reuters) - In Afghanistan hat es nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban nach Einschätzung der Vereinten Nationen (UN) gravierende Menschenrechtsverletzungen gegeben.

Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, sprach am Dienstag von glaubhaften Berichten über Hinrichtungen von Zivilisten und afghanischen Sicherheitskräften. Details nannte sie allerdings nicht. Bachelet rief die Weltgemeinschaft auf, die Taten der Taliban genau zu beobachten. In Gefahr seien vor allem ethnische und religiöse Minderheiten im Land, auch der Umgang mit Mädchen und Frauen werde entscheidend sein, sagte sie bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf.

Ein Diplomat der abgesetzten Regierung in Afghanistan sagte, Millionen Menschen würden jetzt um ihr Leben fürchten. In einer Mitteilung von UN-Menschenrechtsexperten hieß es, zahlreiche Personen würden sich verstecken, weil die Taliban von Haus zu Haus gingen und Gegner suchten. Die USA verurteilten Angriffe auf Zivilisten, Journalisten und Aktivisten, ohne jedoch die Taliban zu nennen.