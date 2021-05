UN fordert Freilassung von belarussischem Blogger

Genf (Reuters) - Die Vereinten Nationen haben sich besorgt über die Sicherheit des belarussischen Regierungskritikers Roman Protasewitsch geäußert und seine Freilassung gefordert.

Die Art und Weise, wie er durch Androhung militärischer Gewalt aus der Gerichtsbarkeit eines Staates entführt und in die von Belarus gebracht worden sei, entspreche einer außerordentlichen Überstellung, sagte ein Sprecher des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte am Dienstag in Genf. Ein solcher Missbrauch staatlicher Gewalt gegenüber einem Journalisten, dessen Berufsausübung durch internationales Recht geschützt sei, werde auf das Schärfste verurteilt.

Das Flugzeug, in dem Protasewitsch mit seiner Begleiterin Sophia Sapega saß, war am Sonntag auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung in der belarussischen Hauptstadt aufgefordert worden. Zur Begründung hieß es, es gebe eine Bombendrohung der radikalen Palästinenser-Bewegung Hamas - was die Hamas umgehend zurückwies. Die Ryanair-Maschine wurde von einem Militärjet des russischen Typs MIG-29 nach Minsk eskortiert. Protasewitsch und Sapega wurden festgenommen, die Maschine durfte wieder starten.