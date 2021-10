UN-Generalsekretär - G20-Staaten müssen mehr gegen Klimawandel tun

Rom (Reuters) - UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die reichen Industrie- und Schwellenländer aufgefordert, mehr für den Kampf gegen den Klimawandel zu tun.

Die Welt müsse sich "um die Klimakatastrophe" kümmern, sagte Guterres am Freitag in Rom. Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 reichsten Nationen (G20) müssten in vielen Bereichen mehr tun, um ärmeren Ländern zu helfen. Es gebe aber ein "gefährliches Maß an Misstrauen" zwischen den Großmächten.

Guterres sagte, er hoffe, dass das bevorstehende zweitägige Treffen dazu beitragen werde, dieses Misstrauen zu überwinden. Die G20 müssten mehr Geld an ärmere Nationen geben und eine frühere Verpflichtung umsetzen, wirklich 100 Milliarden Dollar pro Jahr bereitzustellen, um den Entwicklungsländern bei der Bewältigung der wachsenden Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu helfen. "Leider ist die Botschaft an die Entwicklungsländer im Wesentlichen diese: Der Scheck ist in der Post", sagte Guterres in Anspielung auf etliche nicht umgesetzte Zusagen von Staaten. Alle hätten noch "Meilen vor sich" bei der Umsetzung der Klimaziele. Deutschland hatte angekündigt, seinen jährlichen Betrag von vier auf sechs Milliarden Euro zu erhöhen.