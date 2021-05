UN - Israels Luftangriffe auf Gaza möglicherweise Kriegsverbrechen

Genf (Reuters) - Die jüngsten israelischen Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen sind nach Einschätzung der UN-Menschenrechtskommissarin möglicherweise Kriegsverbrechen.

"Trotz der israelischen Angaben, dass in vielen der zerstörten Gebäude sich bewaffnete Gruppen aufgehalten haben oder dass sie für militärische Zwecke genutzt wurden, haben wir keine Beweise dafür gesehen", sagte die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet am Donnerstag. Aber auch die radikalislamische Hamas habe mit dem Raketenbeschuss auf Israel gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Während der Kämpfe seien nach Informationen ihres Büros 270 Palästinenser in Gaza, dem Westjordanland und Ostjerusalem ums Leben gekommen, darunter 68 Kinder. Durch Raketen der Hamas seien zehn Menschen getötet worden.