UN-Menschenrechtskommissarin - Taliban haben Versprechen gebrochen

Genf (Reuters) - Die Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, hat den radikal-islamischen Taliban vorgeworfen, ihre Versprechen zur Wahrung der Freiheitsrechte nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan gebrochen zu haben.

Vor allem bei den Frauenrechten entsprächen die Realitäten vor Ort nicht den Zusagen. "Im Gegensatz zu den Zusicherungen der Taliban, die Rechte der Frauen zu wahren, wurden die Frauen in den vergangenen drei Wochen zunehmend aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen", sagte Bachelet am Montag in einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Sie verwies darauf, dass in der neuen Taliban-Regierung keine Frauen vertreten seien.

Die Islamisten hätten zudem weitere Zusagen nicht eingehalten, wie die Amnestie für Beamte der vorherigen Regierung und das Verbot von Hausdurchsuchungen. Afghanistan befinde sich in einer "neuen und gefährlichen Phase", in der viele Frauen und Angehörige ethnischer Gruppen und religiöser Gemeinschaften sehr besorgt um ihre Rechte seien, sagte Bachelet.