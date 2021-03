UN - Mindestens 15 Tote nach Brand in Rohingya-Flüchtlingslager

Genf/Dhaka (Reuters) - Die Vereinten Nationen gehen von mindestens 15 Toten und 560 Verletzten nach dem Großbrand in einem Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch aus.

"Es ist riesig, es ist verheerend", sagte am Dienstag Johannes van der Klaauw vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Es würden 400 Personen noch vermisst. Zudem lägen Berichte über 45.000 Menschen vor, die durch das Feuer am Vortag in Balukhali nahe der Stadt Cox's Bazar ihre Unterkunft verloren hätten. Die Ursache des Brandes in dem Lager mit insgesamt etwa 124.000 Flüchtlingen aus Myanmar blieb zunächst unklar. Augenzeugen hatten der Nachrichtenagentur Reuters berichtet, viele Menschen hätten wegen der Stacheldraht-Absperrungen um das Lager nicht vor dem Feuer fliehen können.