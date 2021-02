UN: Notlage in Syrien verschärft - 20 Prozent mehr Bedürftige

GENF (dpa-AFX) - Durch die Corona-Pandemie und die verheerenden wirtschaftlichen Folgen hat sich die Notlage der Menschen in Syrien nach einer UN-Analyse markant verschärft. 20 Prozent mehr Menschen seien auf Hilfe angewiesen, berichtete das UN-Nothilfebüro (OCHA) am Dienstag. Insgesamt brauchten jetzt 13,4 Millionen Menschen Unterstützung und Schutz, so viele wie zuletzt 2016 und 2017.

Treiber der Entwicklung sei der Verfall der syrischen Währung, die im vergangenen Jahr 78 Prozent an Wert verlor, und die damit verbundenen Preiserhöhungen. Viele Familien könnten sich keine ärztliche Versorgung und Medikamente, kein sauberes Essen und keinen Schulbesuch für ihre Kinder mehr leisten. Zwei Millionen Syrer lebten sogar in extremer Armut. Für die Unterstützung seien in diesem Jahr 4,2 Milliarden Dollar (3,45 Mrd Euro) nötig./oe/DP/stw