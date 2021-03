UN rufen zur Dokumentation von Verbrechen der Militärs in Myanmar auf

(Reuters) - Angesichts des scharfen Vorgehens des Militärs in Myanmar gegen Demonstranten haben die UN zur Dokumentation von Verbrechen der Machthaber aufgerufen.

Meistens seien die Hauptverantwortlichen solcher Verbrechen in hohen Positionen, aber nicht persönlich an den Tatorten, sagte der Chef des UN-Beobachterteams für Myanmar, Nicholas Koumjian, am Mittwoch in Genf. Um ihre Verantwortung nachzuweisen, seien entsprechende Belege erforderlich. Deshalb sollten Menschen, die solche Informationen hätten, diese über sichere Kanäle an die UN weiterleiten, etwa über die App Signal.

In der Stadt Yangon wurde derweil einem Angehörigen zufolge eine weitere Person vom Militär bei Protesten getötet. Trotz der Gewalt der Militärs war es zuvor Bildern auf Internet-Plattformen zufolge in verschiedenen Städten wieder zu Demonstrationen gekommen, darunter in Yangon, Mandalay, Monywa und Demoso. Dabei war das mobile Internet komplett angeschaltet, was den Aktivisten die Kommunikation erschwerte. Der Organisation AAPP zufolge starben seit Beginn des Militär-Putsches Anfang Februar inzwischen mehr als 180 Aktivisten.

Einem Medienbericht zufolge kritisiert nun auch die wichtigste Buddhisten-Vereinigung Myanmars die Militärs. Eine "bewaffnete Minderheit" sei für Folter und Tötungen verantwortlich, berichtete das Portal "Myanmar Now" am Mittwoch unter Berufung auf den Entwurf einer Stellungnahme der Vereinigung. Die Militärs müssten die Gewalt gegen Demonstranten sofort beenden.

Auch Papst Franziskus rief das Militär zur Zurückhaltung auf. "Sogar ich kniee mich auf die Straßen von Myanmar und sage 'Stoppt die Gewalt'", erklärte er in Vatikan-Stadt.

Anfang Februar entmachtete das Militär die zivile Regierung. Seitdem kommt es regelmäßig zu Massenprotesten. Die Demonstranten fordern die Rückkehr zur Demokratie und die Freilassung der festgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.