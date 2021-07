UN-Sicherheitsrat warnt nach Tod von Haitis Präsident Moise vor Eskalation

New York (Reuters) - Nach den tödlichen Schüssen auf Haitis Präsidenten Jovenel Moise hat der UN-Sicherheitsrat die Politik in dem Karibikstaat zu Mäßigung aufgerufen.

Es gelte alles zu vermeiden, was die Lage weiter destabilisiere, erklärte der Sicherheitsrat. Alle politischen Kräfte müssten sich in Zurückhaltung üben. Der Sicherheitsrat verurteilte das Attentat auf Moise und forderte die strafrechtliche Verfolgung der Angreifer. Am Donnerstag soll das UN-Gremium hinter verschlossenen Türen über die Entwicklung in Haiti beraten. Die Regierung in Port-au-Prince hatte am Mittwoch mitgeteilt, eine Gruppe Angreifer habe in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten überfallen und Moise erschossen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben inzwischen vier mutmaßliche Angreifer getötet und zwei weitere festgenommen. Das verarmte Haiti kämpft mit zunehmender Bandenkriminalität und leidet unter einer schweren Nahrungsmittelknappheit. Moise war seit 2017 im Amt und regierte seit mehr als einem Jahr per Erlass, weil die Ausrichtung einer Wahl scheiterte. Die Opposition warf ihm Korruption und den Aufbau einer Diktatur vor. Moise hatte die Anschuldigungen stets bestritten und auf eine Verfassungsreform gedrungen, mit der er nach eigenen Angaben für mehr politische Stabilität sorgen wollte.