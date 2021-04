UN-Sonderbeauftragte warnt vor "Blutbad" in Myanmar

(Reuters) - Zwei Monate nach dem Militärputsch droht Myanmar in bürgerkriegsähnliche Zustände abzurutschen.

Ein "Blutbad" stehe unmittelbar bevor, warnte die UN-Sonderbeauftragte für das Land, Christine Schraner Burgener. Sie rief den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch (Ortszeit New York) dazu auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, um eine "Katastrophe im Herzens Asiens" zu vermeiden. Befeuert werden die Sorgen durch die Ausweitung des Konflikts auf ethnische Minderheiten in Grenzgebieten.

Am Donnerstag setzten die Gegner de Militärmachthaber ihre Proteste fort. Demonstranten verbrannten Kopien der von der Armee gebilligten Verfassung. In vielen Städten versammelten sich nach Medienberichten bereits in der Nacht Menschen zu "Kerzenlicht-Protesten". In der größten Stadt Yangon brach in der Nacht Feuer in einem Einkaufszentrum aus, das einem Konglomerat unter Führung des Militärs gehört. Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Organisation kritisierte, Mitarbeiter seien festgenommen oder eingeschüchtert worden, weil sie verletzten Demonstranten helfen wollten. Nach Angaben von Bürgerrechtsgruppen sind bislang mehr als 500 Menschen bei Demonstrationen getötet worden.

VORERST KEINE ANKLAGE WEGEN VERRATS GEGEN SAN SUU KYI

Befürchtungen, der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi könnten neue, schwere Straftaten zur Last gelegt werden, bestätigten sich zunächst nicht. Das sagte einer ihrer Anwälte nach einer gerichtlichen Anhörung am Donnerstag zu Reuters. Nach Medienberichten sollte der festgesetzten 75-Jährigen neben mehreren geringfügigeren Vergehen auch Verrat vorgeworfen werden. Dies kann in Myanmar mit der Todesstrafe geahndet werden.

In den vergangenen Tagen kam es auch zu schweren Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und ethnischen Minderheiten. Im Norden des Landes griff am Mittwoch die Unabhängigkeitsarmee der Kachin (KIA) einem Medienbericht zufolge eine Polizeiwache an. Dabei sollen mindestens 20 Soldaten getötet und vier Armee-Lkw zerstört worden sein. Die älteste Gruppe von Aufständischen im Land, die Nationale Union der Karen (KNU), hatte am Dienstag vor einer größeren Regierungsoffensive im Osten des Landes gewarnt. Am Wochenende hatte das Militär Stellungen der KNU bombardiert. Wegen der Kämpfe und des Putsches sind Tausende Menschen aus Myanmar nach Thailand und Indien geflohen.

Die USA appellierten am Mittwoch an China, seinen Einfluss in Myanmar geltend zu machen und die Putschisten zur Rechenschaft zu ziehen. Bislang hat sich China allerdings zurückgehalten und lediglich Stabilität gefordert, während westliche Staaten den Umsturz durch die Militärs verurteilt haben.