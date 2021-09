UN - Taliban gehen immer brutaler gegen Kritiker vor

Genf (Reuters) - In Afghanistan gehen die Taliban den Vereinten Nationen (UN) zufolge immer brutaler gegen Kritiker vor.

Um friedliche Proteste gegen ihre Herrschaft aufzulösen, setzten die radikalen Islamisten Stöcke, Peitschen und scharfe Munition ein, erklärte das UN-Menschenrechtsbüro am Freitag in Genf. Mindestens vier Demonstranten seien dabei ums Leben gekommen. Zudem gebe es Berichte über Hausdurchsuchungen, um Teilnehmer von Protestmärschen aufzuspüren. Gefangene der Taliban würden geschlagen und zum Teil mit Enthauptung bedroht. Auch würden Pressevertreter eingeschüchtert.

Die Taliban hatten Mitte August die Macht übernommen und sich zunächst öffentlich um ein moderateres Auftreten bemüht. Am Dienstag stellten sie eine Übergangsregierung vor, über deren Zusammensetzung sich Deutschland und die USA besorgt zeigten. So wurde Mullah Hassan Achund zum amtierenden Regierungschef bestimmt. Er war enger Weggefährte von Mullah Omar, einem der Gründer der Taliban und Staatsoberhaupt während der ersten, von großer Brutalität geprägten Taliban-Herrschaft 1996 bis 2001. Der Posten des Innenministers wurde an Siradschuddin Hakkani vergeben. Er soll an Selbstmordanschlägen beteiligt gewesen sein und über enge Kontakte zum Extremisten-Netzwerk Al-Kaida verfügen.