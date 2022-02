UN verlegt einige Mitarbeiter in der Ukraine

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen verlegen einige ihrer Mitarbeiter wegen des Einmarsches Russlands innerhalb der Ukraine. Man habe die etwa 1500 UN-Leute "angewiesen, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Donnerstag. Eine Kerngruppe missionskritischer Mitarbeiter arbeite weiterhin in Kampfgebieten. Gegenwärtig seien alle Personen wohlauf. Die überwiegende Mehrheit des UN-Personals in der Ukraine stammt den Angaben zufolge aus dem Land, ein kleiner Teil ist im Osten stationiert./scb/DP/zb