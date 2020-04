UN-Vollversammlung fordert Solidarität zur Bekämpfung von Corona

NEW YORK (dpa-AFX) - Die UN-Vollversammlung hat erstmals eine gemeinsame Resolution zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie verabschiedet. Darin ruft die Staatengemeinschaft "zu einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit auf, um die Pandemie einzudämmen, abzuschwächen und zu besiegen", wie es in der Resolution hieß, die am Donnerstag (Ortszeit) von 188 Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, in New York verabschiedet wurde.

Man erkenne die "beispiellosen Auswirkungen der Pandemie, einschließlich der schwerwiegenden Beeinträchtigungen von Gesellschaften und Volkswirtschaften sowie des weltweiten Reise- und Handelsverkehrs und der verheerenden Auswirkungen auf die Lebensgrundlage der Menschen", hieß es weiter.

Russland scheiterte mit einem Entwurf. Dieser beinhaltete unter anderem zusätzlich die "Ablehnung von Handelskriegen und einseitigen Sanktionen, die ohne das Mandat des UN-Sicherheitsrates verabschiedet wurden."

Am gleichen Tag hatte die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus die Marke von einer Million weltweit überschritten, wie aus Zahlen der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität hervorging./vtc/DP/jha