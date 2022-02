Die klinischen Daten der Studie basieren auf einer durchschnittlichen Nachbeobachtung der Patienten über einen Zeitraum von 17 Jahren. Dies ist ein Novum im Bereich der Brustimplantate und bestätigt die beispiellose Sicherheitsbilanz von GC Aesthetics, die auf 40-jähriger Innovation und Zusammenarbeit mit Chirurgen weltweit beruht.

GC Aesthetics, Ltd. (GCA), ein privates Medizintechnikunternehmen, das ästhetische und rekonstruktive Lösungen für den globalen Gesundheitsmarkt anbietet, hat die Ergebnisse einer unabhängigen klinischen Studie bekannt gegeben. Diese Studie dokumentiert die branchenweit führenden Ergebnisse bezüglich Sicherheit und Patientenzufriedenheit für die Brustimplantate von GCA auf Grundlage einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 17 Jahren.

Die Sicherheit von Brustimplantaten ist vor allem langfristig gesehen ein wichtiger Geschäftsfaktor und ein Tätigkeitsschwerpunkt für GC Aesthetics. Kurzfristige oder begrenzte Daten liefern möglicherweise für Chirurgen und Patienten irreführende Informationen, da die tatsächlichen Komplikationsraten unterschätzt oder über kürzere Zeiträume voreilig beurteilt werden könnten.

GCA verfügt bereits über eine sehr positive und überzeugende klinische 10-Jahres-Studie, die 2018 veröffentlicht wurde. An dieser Studie nahmen mehr als 500 Frauen teil, die Implantate des Unternehmens erhalten hatten (Duteille et al. 2018). Die neue Studie wurde von Prof. van der Lei in den Niederlanden geleitet (Kooiman et al. 2021). Sie analysierte die sehr langfristige Patientenzufriedenheit und die außergewöhnlich niedrige Revisionsrate für runde, mikrotexturierte Brustimplantate von GCA. Außerdem wurden keine Fälle von ALCL (Anaplastic Large Cell Lymphoma) aus GCA-Implantaten gemeldet.

Bei Brustvergrößerungsoperationen mit Implantaten hat sich gezeigt, dass das kumulative Risiko von Komplikationen, wie z. B. Kapselkontrakturen, mit der Zeit zunimmt. Das Vorliegen signifikanter klinischer Langzeitdaten stellt eine wichtige Ergänzung der wissenschaftlichen Literatur dar und ist zudem ein aussagekräftiger Beweis für die langfristige Sicherheit der Brustimplantate von GC Aesthetics.

„Die nachgewiesene langjährige Sicherheit der Produkte von GCA hat es uns ermöglicht, eine marktführende Position in den wichtigsten Märkten der Welt aufzubauen und das Vertrauen von Chirurgen und Patienten weltweit zu gewinnen. Dank dieser Ergebnisse konnte GCA sicherstellen, dass unsere Produkte sicher und hochwirksam sind und den Anforderungen der Industrie entsprechen“, so Carlos Reis Pinto, CEO von GC Aesthetics. „Diese klinische Studie von Prof. Dr. Berend van der Lei beweist, was wir seit Jahren betonen: Langzeitdaten sind wichtig, großartige Langzeitergebnisse für Patienten sind jedoch noch wichtiger. Für die meisten Brustimplantate auf dem Markt existieren keine derartigen Daten.“

Die neuen klinischen Studienergebnisse zeigen einmal mehr, was GC Aesthetics zu einem Branchenführer macht: Das Unternehmen baut seine Marktpräsenz und sein innovatives Produktportfolio sowohl für ästhetische als auch für rekonstruktive Brustoperationen kontinuierlich aus. Die Produkte des Unternehmens sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und werden den zentralen Anforderungen des Marktes gerecht. Für das Jahr 2022 plant GCA ein aggressives Wachstum, das durch die Einführung innovativer Produkte und die weitere Expansion in Schlüsselmärkten, aufbauend auf dem Erfolg von 2021, vorangetrieben werden soll.

Über GC Aesthetics

GC Aesthetics ist ein alteingesessenes, weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das ein umfassendes Sortiment an geschützten ästhetischen Produkten entwickelt, selbst herstellt und vermarktet.

Seit 40 Jahren widmet sich GCA der Weiterentwicklung der Wissenschaft der medizinischen Ästhetik. GCA ist stolz darauf, mehr als 3 Millionen Implantate in 70 Ländern verkauft zu haben, deren Produkte durch veröffentlichte 10-jährige klinische Daten unterstützt werden, die eine überzeugende Sicherheit und klinische Wirksamkeit belegen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005811/de/

Fara Macias – CMO

+353 (0)1 293 3836