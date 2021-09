UNAVETS ist die neueste Unternehmensgruppe im Bereich Tiermedizin, die eine Partnerschaft mit Petabyte und dem Petabyte Consortium ankündigt. Diese soll zur Weiterentwicklung tiermedizinischer Software für die nächste Generation von Veterinärteams beitragen

UNAVETS („UNAVETS“), eine europäische Plattform für Veterinärzentren mit über 43 Praxen in ganz Spanien und Portugal, hat heute ihre Partnerschaft mit Petabyte Technology („Petabyte“) angekündigt, einem führenden Unternehmen für tiermedizinische Software. Beide werden dem neu gegründeten Petabyte Consortium beitreten, dessen Schwerpunkt auf der Bereinigung und Standardisierung von Daten zur Verbesserung tierärztlicher Praxen auf der ganzen Welt liegt.

Petabyte revolutioniert das Patientenmanagement für Tierkliniken mit seiner Suite von Softwarelösungen: Rhapsody, ein cloudbasiertes Practice Information Management System (PIMS), Petabyte Analytics, eine Analyseplattform der Unternehmensklasse, und Boop, eine mobile App, mit der die Haustierpflege für Tierhalter/innen vereinfacht wird. Mit innovativen Funktionen wie standardisierten Daten, umfassenden Wellnessprogrammen, virtuellem Check-in, Kommunikation unterwegs und einem integrierten Zahlungssystem ermöglicht es Petabyte Ärzten/-innen, Haustiere und ihre Familien außergewöhnlich gut zu versorgen.

„Petabyte wurde mit dem Auftrag gegründet, tierärztliche Tätigkeiten zu vereinfachen, um Ärzte/-innen und Mitarbeiter/innen bei der Versorgung ihrer Haustiere und deren Familien zu unterstützen“, sagte Michael Hyman, Mitgründer und Geschäftsführer von Petabyte. „Der Auftrag von UNAVETS, Tierärzte/-innen so zu unterstützen, dass sie sich auf die Bereitstellung der bestmöglichen Gesundheitsversorgung konzentrieren können, ist ein gemeinsames Ziel. Damit ist diese Zusammenarbeit eine natürliche Wahl. Die Zusammenarbeit mit UNAVETS ist außerdem ein weiterer Schritt hin zum Setzen eines Branchenstandards auf globaler Ebene mit Software der nächsten Generation.“

Die Firmengruppe von UNAVETS wird mit der Nutzung der Analyseplattform von Petabyte beginnen, wenn das Unternehmen seine Expansion in der Region EMEA fortsetzt und zu lokalisierten Versionen der Produkte von Petabyte wechselt, sobald diese auf den Markt kommen. Im Zuge der weiteren Vergrößerung des Petabyte Consortium laden Petabyte und UNAVETS andere zukunftsweisende Partner und Gruppen im Bereich der Veterinärmedizin ein, bei der Nutzung der Software von Petabyte zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der Haustierpflege auf globaler Ebene mittels der Suite aus Softwarelösungen von Petabyte zu transformieren. UNAVETS ist die dritte Gruppe, die dem Petabyte Consortium beitritt. Es werden voraussichtlich weitere Updates veröffentlicht werden, wenn das Consortium weiterhin neue Partner begrüßt.

„Der Hauptschwerpunkt von UNAVETS liegt auf er Erhöhung des Niveaus der Gesundheitsversorgung für alle Haustiere und ihre Familien. Die Partnerschaft wurde begründet, weil wir sehr davon überzeugt sind, dass die Software der nächsten Generation von Petabyte unsere Fähigkeit erweitern wird, diesen Auftrag an mehreren Fronten zu voranzubringen“, kommentiert Junko Sheehan, Gründerin und Geschäftsführerin von UNAVETS. „Die ʻCustomer Journeyʼ von Tierhaltern/-innen erfordert heute einen digital zukunftsorientierten Ansatz mit mobilem Check-in und Check-out, digitalen Akten, nahtlosen Onlinebuchungen usw., und wir sind überzeugt, dass die nächste Software-Generation von Petabyte dies und noch viel mehr möglich machen kann. Da der Bedarf in der Veterinärmedizin aufgrund der Pandemie weltweit gestiegen ist, hoffen wir, dass die Bereitstellung erstklassiger Softwarelösungen für Kliniken wichtig für die Minderung einer übermäßigen Nachfrage bei unseren Tierärzten-/-innen sein wird, damit sich diese auf das konzentrieren können, was sie am liebsten tun: unsere Haustiere bestmöglich zu versorgen.“

Petabyte wurde im Jahr 2019 gegründet und verfolgt den Auftrag, praktischen Tierärzten/-innen mit cloudbasierter Technologie mehr Verständnis und Kontrolle über ihre Geschäftstätigkeiten zu geben. Petabyte ist eine einzigartige Lösung für die Verwaltung von Praxen auf Enterprise-Ebene. Veterinärpraxen können damit effizienter arbeiten und ihre Patienten/-innen besser tiermedizinisch versorgen. Petabyte bietet ein Produkt an, bei dem der Schwerpunkt auf einfachem Design und intuitiver Benutzerfreundlichkeit liegt, und geht so auf den jeweiligen Bedarf der Praxen ein. Das Unternehmen bietet ferner über Teams, die für die Unterstützung sowohl großer als auch kleiner tierärztlicher Praxen ausgerüstet sind, soliden Kundensupport. Das Unternehmen bringt einzigartige Talente mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Veterinärindustrie und bei der Entwicklung modernster Technologien zusammen, um die beste Lösung für die Praxisverwaltung auf den Markt zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf petabyte.technology.

UNAVETS ist seit Januar 2020 auf über 43 Praxen und ein Team aus über 385 Mitarbeitern/-innen in Spanien und Portugal gewachsen. Der Auftrag von UNAVETS besteht weiterhin darin, den Standard der Gesundheitsversorgung für Haustiere mit kontinuierlicher professioneller Entwicklung und Arbeit zu heben. Wir bieten Praxen, die unserer Gruppe beitreten, über unser aus über 30 Personen bestehendes Firmenteam echten Support und Kooperationen in den Bereichen Personal / professionelle Entwicklung, Operations, IT, Marketing/Digital, Finanzen und Accounting sowie Verwaltung von Anlagen/Geräten an. Im Dezember 2019 wurde UNAVETS mit von Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree“) verwalteten Geldern finanziert. Oaktree ist einer der führenden globalen Investoren, die sich auf alternative Investitionen spezialisiert haben, und verwaltet zum 30. September 2020 Aktiva im Wert von 140 Milliarden USD. Über die zentrale Strategie von Oaktree in Europa wird ein verwaltetes Vermögen von mehr als 4,5 Milliarden € verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter unavets.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005079/de/

Für Petabyte

Rachelle Menn

+425-362-9747

rachelle.I.menn@petabyte.technology

Für UNAVETS

Jaime Diaz

+34 670 4184 25

Jaime.diaz@unavets.com