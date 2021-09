UNDER ARMOUR - Jetzt wieder attraktiv?

Die Aktie schoss nach den Zahlen im August steil nach oben und sprintete bis fast an das Jahreshoch und damit ans Ziel der letzten Analyse (UNDER ARMOUR - Gewinn und Umsatz deutlich über den Erwartungen). Von dort aus ging es zuletzt schwungvoll nach unten, eine dreiwellige Abwärtskorrektur bringt den Wert in dieser Woche in den Bereich des EMA50 und der 22 USD-Marke. Dort kam es gestern zu einem starken bullischen Reversal.

Die Käufer könnten wieder übernehmen

Im besten Fall startet ausgehend vom Preisbereich um die 22 USD aus eine neue Aufwärtswelle zum Jahreshoch bei 26,45 und zum 2019er Hoch bei 27,72 USD. Darüber hinaus entstehen weitere, mittelfristige Kaufsignale.

Ein tiefer Kursrücksetzer zum EMA200 wäre aktuell nur ein Alternativszenario. Kritisch wäre erst ein Rückfall unter 20,70 USD zu werten, dann könnte die jüngste Rally komplett abverkauft werden.

Fazit: Mit dem bullischen Reversal könnte die Aktie jetzt attraktiv für Einstiege sein, im besten Fall startet direkt oder nach einer Stabilisierung im Bereich um 22 USD eine neue Aufwärtswelle auf kurz- und mittelfristige Sicht.

Under Armour Inc Chart

Lesen Sie auch:

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)