UNDER ARMOUR - Tagesverlierer im S&P 500 nach Zahlen

Die Aktie von Under Armour stellte ich zuletzt vor rund einem Monat auf dem GodmodeTrader vor. Die Headline war als Frage formuliert und lautete: "Wird das etwas 2020?" Die Antwort liefert der Wert heute eindrucksvoll und sie lautet "Nein!". Denn nach einmal mehr enttäuschenden Zahlen verliert der Titel zweistellig.

Im vierten Quartal erzielte der Sportartikelhersteller nur einen Gewinn je Aktie von 0,03 USD und verfehlte damit die Analystenprognose von 0,10 USD je Aktie haushoch. Auch der Umsatz blieb mit 1,40 Mrd. USD hinter der Expertenschätzung von 1,47 Mrd. USD zurück. Im Gesamtjahr 2019 stagnierte der Umsatz nahezu. Er legte verglichen mit dem Vorjahr nur um 1 % auf 5,3 Mrd. USD zu. Der operative Gewinn belief sich auf 237 Mio. USD, der Nettogewinn auf 92 Mio. USD oder 0,20 USD je Aktie. 2018 war noch ein Verlust von 0,10 USD je Aktie angefallen.

Der Ausblick auf 2020 kommt am Markt ebenfalls nicht gut an. Wie das Management berichtet, werde man aufgrund der Coronavirus-Epidemie in China im ersten Quartal 2020 einen Umsatzausfall von voraussichtlich rund 60 Mio. USD zu beklagen haben. Für das Gesamtjahr rechnet Under Armour aufgrund "anhaltender Nachfrageschwierigkeiten" sogar mit einem leichten Umsatzrückgang, während Analysten bis dato einen Zuwachs auf 5,51 Mrd. USD erwartet hatten. In den USA wiederum soll der Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich sinken.

Sollte diese Unterstützung brechen...

Die untenstehenden Analystenschätzungen, auf deren Basis die Aktie auch kein Schnäppchen gewesen wäre, kann man somit vergessen. Und eine schnelle Erholung der Aktie ebenso. Gibt sie im Wochenchart die wichtige Unterstützung bei 16,52 USD auf, kann sich der Abverkauf noch einmal beschleunigen. Erst das 2017er-Tief bei 11,40 USD wäre im Big Picture als nächste starke Unterstützung zu nennen. Als Widerstand fungiert der Bereich um 22 USD. Ein Anstieg über diese Hürde könnte mittelfristig für etwas Entspannung sorgen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 5,30 5,51 5,86 Ergebnis je Aktie in USD 0,34 0,47 0,63 Gewinnwachstum 38,24 % 34,04 % KGV 49 36 27 KUV 1,7 1,7 1,6 PEG 0,9 0,8 *e = erwartet

Under-Armour-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)