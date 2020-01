UNDER ARMOUR - Wird das etwas 2020?

2019 war nicht unbedingt das Jahr der Aktie von Under Armour. Wäre der positive Jahresendspurt im Dezember nicht gewesen, wäre es sogar nur ein Nullsummenspiel für die Aktionäre des bekannten Sportartikelherstellers gewesen. Inzwischen hat sich das charttechnische Bild aber durchaus aufgehellt.

Die Aufwärtsbewegung seit dem Novembertief wurde in den ersten Handelstagen 2020 scharf korrigiert, nun nimmt der Titel wieder Fahrt auf und nähert sich einem wichtigen Trigger. Steigt der Wert per Tages-, besser noch Wochenschlusskurs über 21,88 USD an, wäre eine mittelfristige Bodenbildung in Form einer inversen S-K-S aktiviert. Ein im Juli 2019 gerissenes Downgap zwischen 24,35 und 27,00 USD würde in diesem Szenario das Ziel für 2020 darstellen. Im Idealfall bricht die Aktie über 21,88 USD aus, setzt noch einmal auf dieses Niveau zurück (Pullback), und zieht anschließend durch.

Absicherungen können bereits unter das Tief der Vorwoche bei 19,55 USD in den Markt gelegt werden. Unter dieser Marke wäre für die Bullen beileibe noch nicht alles verloren, ein Neuaufbau des Momentums wäre aber erforderlich und das könnte schwer werden.

Fundamental betrachtet erwarten Analysten 2020 wie auch 2021 ein starkes Wachstum der Marke und Gewinnanstiege um jeweils 40 %. Das bezahlt man derzeit mit KGVs von 44 und 31 und KUVs von 1,6 und 1,5. Auch bei Under Armour gilt folglich: Fundamental ist der Titel kein Schnäppchen. Sollte das Gewinnwachstum aber tatsächlich dermaßen hoch ausfallen, besitzt die Aktie zumindest das Potenzial, einen Großteil der Verluste in der zweiten Jahreshälfte 2019 wieder wettzumachen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 5,30 5,57 5,91 Ergebnis je Aktie in USD 0,34 0,48 0,67 Gewinnwachstum 41,18 % 39,58 % KGV 61 44 31 KUV 1,7 1,6 1,5 PEG 1,1 0,8 *e = erwartet

Under-Armour-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)