Unesco fordert Schutz von Kindern und Journalisten

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts des Kriegsbeginns in der Ukraine hat die Unesco zur Einhaltung der Menschenrechte aufgerufen. Angriffe auf Kinder, Schulen und Lehrkräfte müssten unterlassen werden, forderte die Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Paris am Donnerstag. Außerdem müssten Journalisten und Medien im Konfliktgebiet geschützt werden. Kulturgüter müssten geschützt und das kulturelle Erbgut in all seinen Formen vor Schäden bewahrt werden./evs/DP/zb