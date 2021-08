Ungeimpfte müssen mit kostenpflichtigen Corona-Tests ab Herbst rechnen

Berlin (Reuters) - Ungeimpfte müssen sich nach dem Willen des Bundeskanzleramts im Herbst auf Mehrkosten einstellen, wenn sie ohne Auflagen am öffentlichen Leben teilnehmen wollen.

Dies geht aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet stellte sich hinter diese Linie und sagte am Morgen, einen neuen Lockdown werde es nicht geben.

Der Vorschlag des Bundeskanzleramts sieht vor, das Angebot kostenloser Bürgertests im Oktober auslaufen zu lassen, da mittlerweile allen ein Impfangebot vorliegt. Für den Aufenthalt in öffentlichen Innenräumen ist allerdings dann für nicht Geimpfte oder Genesene ein negativer Test erforderlich. Personen, die nicht geimpft werden können, sollen sich indes weiterhin kostenlos testen lassen können.

Über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Länder ab Mittag. Der sozialdemokratische Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, sagte am Dienstag, er gehe von einem Auslaufen der kostenlosen Tests Mitte Oktober aus.

In der Vorlage des Kanzleramts wird zunächst an die Bevölkerung appelliert, das Impfangebot wahrzunehmen. Die vorhandenen Impfstoffe wiesen auch gegen die sehr ansteckende Delta-Variante des Coronavirus "eine hohe Wirksamkeit" auf. Geimpfte und Genesene würden deshalb "von bundes- oder landesrechtlichen Regelungen, die Testauflagen vorsehen, ausgenommen", heißt es in der Vorlage. Auch eine Quarantänepflicht für diese Personengruppen ist demnach nicht mehr erforderlich, selbst wenn sie aus einem Hochrisikogebiet wieder nach Deutschland einreisen.

Ungeimpfte müssten dagegen einen negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter ist als 24 Stunden, oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden, vorlegen, wenn sie am öffentlichen Leben teilnehmen wollen.

Dies gelte für den Zugang zu Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen, zur Innengastronomie, Sport- und Freizeitveranstaltungen, Gottesdiensten, für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure sowie bei der Beherbergung in Pensionen und Hotels. Zugleich sollen "Basisschutzmaßnahmen" wie etwa das Tragen einer Maske im öffentlichen Nahverkehr oder dem Einzelhandel aufrechterhalten bleiben.

Zur Feststellung des jeweiligen Infektionsgeschehens sollen neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die aktuelle Hospitalisierung sowie die Impfquote herangezogen werden. Für die Rechtsgrundlage soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September hinaus fortgeschrieben werden.

"EIN BREITERES SPEKTRUM BERÜCKSICHTIGEN"

Aus den Ländern kam zu den großen Linien des Papiers bereits Zustimmung. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet erwartet bei den Beratungen einen "ersten Durchbruch" auf dem Weg weg allein von der Inzidenz zur Beurteilung der Lage in der Corona-Pandemie. "Wir müssen ein breiteres Spektrum berücksichtigen", sagte Laschet im Landtag in Düsseldorf und ergänzte: "Wir wollen und werden mehr testen, um einen neuen Lockdown zu verhindern." Wer geimpft sei, bleibe von der Test-Pflicht ausgenommen.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte zur Frage der Bürgertests: "Ich gehe davon aus, ab Mitte Oktober wird dieses kostenlose Angebot aufgehoben." Ab jetzt habe jeder acht Wochen Zeit, sich impfen zu lassen, und sich damit gegen Covid-19 zu schützen, sagte Müller im ZDF. "Wer diese Angebot leider nicht in Anspruch nimmt, der muss dann für Tests auch bezahlen."

Auch der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sprach sich in der "Rheinischen Post" für kostenpflichtige Corona-Tests ab Oktober aus. Der Berufsverband Deutscher Laborärzte hegt indes Zweifel, ob die Kostenpflicht Impfmuffel zum Umdenken bewegen wird. "Es wird etwas anderes passieren: Sie werden sich das Testen sparen", sagte der Verbandsvorsitzende Andreas Bobrowski.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Dienstag 2480 neue Positiv-Tests. Das sind 714 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 23,5 von 23,1 am Vortag. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.803. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,79 Millionen Corona-Tests positiv aus.