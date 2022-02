Unhappy Birthday, Cathie Wood!

Cathie Wood und ihr Ark Innovation ETF machen weiterhin eine schwierige Zeit durch. Da viele dynamische Tech- und Wachstumsaktien, die die Starinvestorin selbst als Innovation Stocks bezeichnet, korrigierten, ist ihr Erfolg inzwischen dahin. Zuletzt berichteten US-Medien sogar, dass ihre gesamte Outperformance aufgrund der Volatilität nun dahin sei.

Jetzt feiert Cathie Wood zudem einen nicht gerade glücklichen Geburtstag. Nicht ihren persönlichen, wie US-Medien ebenfalls berichten. Der ist, falls dich das interessiert, wohl am 26. November. Nein, sondern einen Jahrestag der etwas anderen Art. Das ist aus mehreren Gründen eine Schlagzeile wert.

Cathie Wood: Unglücklicher Geburtstag?

Cathie Wood muss laut dem US-Börsen- und Wirtschaftsportal TheStreet am 16. Februar einen Jahrestag zumindest zur Kenntnis nehmen. Hierbei handelt es sich nämlich um den Tag, an dem ihr Ark Innovation ETF den bisherigen Höchststand markiert hat. Seitdem sind die besagten Innovation Stocks im Nachhinein nicht mehr gestiegen. Sondern teilweise regelrecht gecrasht.

Ihr Flaggschiff-ETF korrigierte dabei inzwischen um 51 %. Ein hälftiger Wertverlust bedeutet, dass sich der Ark Innovation ET jetzt verdoppeln müsste, um erneut auf den Höchstkurs vom vergangenen Februar zu kommen. Doch auch das ist etwas, das nicht im Bereich des Unmöglichen liegt.

Unterm Strich ist Cathie Wood schließlich eine unternehmensorientierte Investorin bei ihren Aktien. Sie jagt, wie Warren Buffett, gute Qualität zu günstigen Preisen. Ihre Prognose für die kommenden Jahre besagt, dass ihre Fonds auf eine Rendite von bis zu 40 % p. a. kommen könnten. Natürlich ist hier reichlich Optimismus drin. Wenn diese Prognose jedoch nur ansatzweise eintritt, so gibt es zumindest mittel- bis langfristig eine Menge Potenzial.

Aus diesem Betrachtungswinkel heraus ist dieser Geburtstag außerdem gar nicht so unglücklich. Für Cathie Wood bietet der breite Markt jetzt jedenfalls die Möglichkeit, eine Menge Qualität zu deutlich günstigeren Preisen zu kaufen. Vermutlich fühlt sich das für die Starinvestorin an wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.

Der richtige Blickwinkel zählt

Die Schlagzeile über den traurigen Jahrestag von Cathie Wood ist daher genau das, was teilweise nicht stimmt. Man kann sich als Investor natürlich auf das Negative konzentrieren: Der Ark Innovation ETF ist in den vergangenen zwölf Monaten um 51 % korrigiert. Oder man sieht das Potenzial, das davon ausgeht.

Ich weiß jedenfalls, welchen Fokus die Starinvestorin einnimmt. Ihre täglichen Käufe zeigen das unterm Strich sehr deutlich. Blinder Optimismus ist natürlich gefährlich. Aber derjenige, der weiß, was er tut und in welche Aktien er aus welchen Gründen investiert, der feiert in Summe keine unglücklichen Jahres- oder Geburtstage. Nein, sondern er gewinnt jeder Marktphase etwas Positives ab. Ich bin mir sicher, dass das auch auf diese bekannte Investorin zutrifft.

