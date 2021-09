Unibloc Pump, seit 37 Jahren führend bei der Herstellung von Druckpumpen, Sieben, Ventilen, Blasenfallen und anderen Lösungen für Anwendungen für die Ablaufsteuerung im Sanitärbereich, hat heute die Übernahme von Flotronic Pumpsbekanntgegeben, einem britischen Hersteller spezieller pneumatischer Doppelmembranpumpen (Air Operated Double Diaphragm, AODD) und entsprechenden Zubehörs. Flotronic Pumps wurde 1990 gegründet und genießt weltweit Ansehen als Erfinder der „One Nut“ AODD-Pumpe. Mit dem wegweisenden Einzelbolzendesign von Flotronic Pumps können Ausfallzeiten signifikant reduziert werden: Die Montage/Demontage von Pumpen wird vereinfacht, was für Einsparungen bei den Wartungskosten sowie für erstklassige Luftpumpenleistung sorgt. Flotronic Pumps bedient mehr als 1.000 international tätige Unternehmen, die Fertigungsanlagen für legendäre Marken in den Bereichen Nahrungsmittel und Getränke, Konsumartikel, Kosmetik, Pharmazeutika und andere kritische Anwendungen von Herstellungsverfahren betreiben.

Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht. Flotronic Pumps wird ausschließlich dem US-amerikanischen Unternehmen Unibloc Pump gehören und dabei seinen Namen Flotronic Pumps Ltd. beibehalten. Als Geschäftsführer wird Chris Stevens, CEO von Unibloc Pump, dem Führungsteam von Flotronic Pumps beitreten. Stevens wird die kaufmännische Federführung übernehmen und bringt Stärken in den Bereichen Business-to-Business-Marketing, Kanalmanagement, Vertrieb und allgemeine Geschäftsführung mit.

„Diese Übernahme passt perfekt zu Unibloc Pump“, sagte Stevens. „Bei Unibloc Pump wie bei Flotronic Pumps sind wir bereit, für ein beschleunigtes Wachstum zu sorgen. Dafür bieten wir den Kunden Produkte und Lösungen an, die auf unserer Leidenschaft für Innovationen, Sicherheit und Einfachheit bei der Wartung beruhen, um Ausfallzeiten zu vermeiden und Effizienzen zu steigern“, sagte Stevens weiter.

Dank der Führung von Inhaber Stuart Whitehouse und der umfassenden Expertise von Vertriebsleiter Leighton Jones konnte Flotronic Pumps ein erhebliches Wachstum in Europa sowie in Nordamerika beobachten. „Was uns an dem Zusammenschluss mit der Unternehmensgruppe Unibloc Pump am besten gefällt, ist, dass wir viele Werte der Unternehmenskultur mit dem Unternehmen gemeinsam haben: Schlichtheit des Produktdesigns, Qualität der Produkte, unbeirrbare Aufmerksamkeit für die Kundschaft, umfassende Branchenexpertise und einen Hang zu starken Innovationen“, sagte Jones. „Diese Qualitäten werden sicherstellen, dass Unibloc Pump und Flotronic Pumps dank der positiven Entwicklung gemeinsamer Verbindungen auch in Zukunft Erfolg haben werden“, fügte Jones hinzu.

„Wichtig ist bei dieser Übernahme, dass beide Unternehmen sich ergänzende Präsenzen auf dem Markt haben“, kommentierte Whitehouse. „Dank dieser Verbindung wird Unibloc Pump seinen Geschäftsbereich Vereinigtes Königreich und Europa vergrößern können, während Flotronic Pumps in unübertroffenem Maße in Nordamerika Fuß fassen kann. Das sollte sich in größerer Marktabdeckung und einem erhöhten Gesamtwert für den Kunden auswirken.“

Unibloc Pump möchte seine Vision des Aufbaus einer globalen Plattform für die Ablaufsteuerung im Sanitärbereich vergrößern, die für operationelle Exzellenz sorgt. Gleichzeitig sollen streng geregelte Anwendungen in Hygiene und Markt angesprochen werden: etwa Nahrungsmittel und Getränke, Fleisch und Geflügel sowie pharmazeutische Verfahren. Die Investition von Unibloc Pump in Flotronic Pumps wird Ressourcen liefern, so dass beide Unternehmen weiter wachsen und ihre internationalen Geschäftstätigkeiten ausbauen können.

Dank der Übernahme wird Flotronic Pumps die Ressourcen von Unibloc Pump bei Operationen, Fertigung, Verkauf und Vertrieb in Nordamerika von seinem Werk in Kennesaw, Georgia, aus nutzen. Unibloc Pump wird ferner die Präsenz von Flotronic Pumps für Operationen, Fertigung, Verkauf und Vertrieb im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Märkten nutzen, um die bestehenden Tätigkeiten der Niederlassung von Unibloc in Europa – Unibloc-R&H GmbH mit Sitz in Beckum, Deutschland – weiter zu ergänzen.

Unibloc Pump ist ein Portfoliounternehmen von May River Capital, einer Privatkapitalgesellschaft mit Sitz in Chicago, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Industriebetrieben von großem Format im unteren mittleren Marktsegment zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen. May River Capital ist stolz auf seinen einzigartigen Ansatz und seine Erfolgsbilanz beim Aufbau von Unternehmen über langfristige Partnerschaften und Kooperationen. Das Führungsteam des Unternehmens verfügt über umfassende Erfahrung damit, vielversprechende Unternehmen bei der Entwicklung hin zu erfolgreichen mittelgroßen Industriebetrieben zu unterstützen.

Seit 1984 liefert Unibloc Pump präzisionsgefertigte Pumpen für den Sanitärbereich, Siebe, Ventile, Blasenfallen und sonstiges Zubehör an Hersteller in den Branchen Nahrungsmittel und Getränke, Pharmazeutika, Back- und Konditoreiwaren, Fleisch und Geflügel, Brauwesen und Transportwesen, die damit schwierigste Aufgaben im Sanitärbereich angehen können. Unibloc Pump ist der Spitzendesigner effizienter, einfach zu reinigender Pumpen, mit denen die Kunden Ausfallzeiten verhindern, geringere Betriebskosten realisieren und Fristen zuversichtlich einhalten können. Weitere Informationen finden Sie unter www.uniblocpump.com.

Flotronic Pumps hat seinen Sitz in West Sussex, Vereinigtes Königreich, und wurde 1990 gegründet. Das Unternehmen ist ein Hersteller spezieller AODD-Pumpen und von entsprechendem Zubehör. Mit den Produkten von Flotronic wird die Leistung weit über herkömmliche AODD-Pumpentechnologie hinaus verbessert: Das charakteristische Einzelbolzendesign ermöglicht eine schnelle und effiziente Fertigstellung von Inline-Montage- und -Demontagearbeiten. So können Ausfallzeiten signifikant reduziert werden, während gleichzeitig erstklassige Leistung geboten wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.flotronicpumps.com.

May River Capital ist eine Privatkapitalgesellschaft mit Sitz in Chicago, die sich auf Investitionen in wachsende Industrieunternehmen des unteren mittleren Marktsegments konzentriert. May River Capital investiert in hochwertige wachsende Industrieunternehmen u. a. für Präzisionsfertigung, technische Produkte und Instrumente, spezielle Industrieservices und Mehrwertdienste für den industriellen Vertrieb. Weitere Informationen finden Sie unter www.mayrivercapital.com.

