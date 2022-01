Unicredit kann die Erwartungen übertrumpfen und wird eine Dividende ausschütten

Die italienische Bank Unicredit S.P.A. (ISIN: IT0005239360) erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von knapp 18 Mrd. Euro nach 17,1 Mrd. Euro im Jahr zuvor, wie am Freitag berichtet wurde. Dabei stand im vierten Quartal aufgrund von Sonderbelastungen ein Nettoverlust von 1,44 Mrd. Euro nach einem Verlust von 1,18 Mrd. Euro im Vorjahr in den Büchern. Im Gesamtjahr 2021 wurde ein Gewinn von 1,54 Mrd. Euro nach einem Verlust von 2,8 Mrd. Euro im letzten Jahr erwirtschaftet.

Auf bereinigter Basis betrug der Gewinn im Gesamtjahr 2021 3,9 Mrd. Euro nach 1,3 Mrd. Euro im Vorjahr. Der Hauptversammlung am 8. April 2022 soll eine Gesamtdividende in Höhe von 1,17 Mrd. Euro sowie ein Aktienrückkaufprogramm über rund 2,58 Mrd. Euro vorgeschlagen werden. Im April 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet.

Zur Unicredit S.p.A. mit Sitz in Mailand ist neben Italien überwiegend in Mittel- und Osteuropa aktiv. Insgesamt arbeiten weltweit über 80.000 Mitarbeiter in über 4.000 Filialen für die Bank.

Redaktion MyDividends.de