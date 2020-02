Unicredit steigert die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Die größte italienische Bank Unicredit S.P.A. (ISIN: IT0005239360) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,63 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 13,42 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,69 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 22. April 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 20. April 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 30 Prozent. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,27 Euro.

Die HVB-Mutter rutschte im vierten Quartal aufgrund von Belastungen beim Konzernumbau in die roten Zahlen. Der Nettoverlust betrug 835 Mio. Euro nach einem Gewinn von 1,99 Mrd. Euro im Vorjahr. Im Vorjahr war das Ergebnis durch eine Steuergutschrift beeinflusst. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Anstieg des Gewinns im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent auf 1,42 Mrd. Euro.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 4,85 Mrd. Euro. Im Gesamtjahr 2019 sank der Umsatz um 0,7 Prozent auf 18,84 Mrd. Euro. Im gesamten Jahr 2019 verdiente die Bank 3,4 Mrd. Euro und damit 17,9 Prozent weniger als 2018. Auf bereinigter Basis ergab sich im Gesamtjahr 2019 ein Gewinnanstieg um 55,5 Prozent auf 4,68 Mrd. Euro. Es sollen für 0,5 Mrd. Euro eigene Aktien zurückgekauft werden.

Zur Unicredit S.p.A. mit Sitz in Rom und in Mailand gehört auch die Bank Austria und die frühere HypoVereinsbank. Insgesamt arbeiten weltweit knapp 84.250 Mitarbeiter in rund 4.480 Filialen für die Bank.

