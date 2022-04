Union Investment fordert von RWE mehr Tempo beim Klimaschutz

Düsseldorf (Reuters) - Die Fondsgesellschaft Union Investment hat von RWE-Chef Markus Krebber mehr Tempo beim Umbau der Stromproduktion auf Erneuerbare Energien gefordert.

"Wir wollen in glaubwürdige Transformation investieren und RWE auf dem Weg zum nachhaltigen Unternehmen begleiten, das es heute noch nicht ist", sagte der Leiter Nachhaltigkeit/ESG im Portfoliomanagement von Union, Henrik Pontzen, in seinem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Statement zur RWE-Hauptversammlung am Donnerstag. Glaubwürdige Transformation bedeute, dass ambitionierte Ziele verlässlich verfolgt würden. "Herr Krebber, Sie sind verlässlich, aber nicht ambitioniert genug." Union hält nach eigenen Angaben rund 1,4 Prozent der RWE-Anteile und gehört damit zu den zehn größten Einzelaktionären.

Der früher stark auf Atom und Kohle fokussierte Versorger hat sich zu einem der größten Oköstromerzeuger Europas gewandelt. RWE-Chef Krebber will den Umbau in den kommenden Jahren mit Milliardeninvestitionen vorantreiben. RWE zähle aber weiterhin zu den größten CO2-Emittenten Europas, kritisierte Union-Experte Pontzen. Union Investment werde auf der virtuellen Hauptversammlung allerdings nicht den Antrag des Investors Enkraft unterstützen, der eine rasche Abspaltung des Kohlegeschäfts fordert. Eine schnelle Abspaltung des Braunkohlegeschäfts, wie Enkraft sie fordere, sei nicht zielführend. "Der Umwelt ist nicht geholfen, wenn RWE weniger CO2 emittiert und dafür ein anderer Eigentümer die rheinische Braunkohle verstromt. Kohle gehört nicht in andere Hände, sondern abgeschafft."