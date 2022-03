Union: Kein Blankoscheck für Koalition bei Sondervermögen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion ist nach Worten von Fraktionsvize Johann Wadephul unter Voraussetzungen grundsätzlich bereit, die Errichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr zu unterstützen. Wadephul sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur, Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe die Union gebeten, bei einer grundgesetzlichen Verankerung mitzuwirken. Voraussetzung sei es, dass die gesamte Summe allein der Bundeswehr zugute komme. "Außerdem erwarten wir, in Gespräche über den rechtlichen Weg dahin und die Umsetzung in und für die Bundeswehr einbezogen zu werden. Das ist eine Woche nach der Ankündigung noch nicht erfolgt. Einen Blankoscheck werden wir der Koalition nicht ausstellen." Scholz hatte als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt./hoe/DP/eas