Union macht innere und äußere Sicherheit zum Thema im Wahlkampf

Berlin (Reuters) - CDU/CSU machen im Wahlkampf die innere und äußere Sicherheit zu einem zentralen Thema.

"Ich möchte als Bundeskanzler Risiken minimieren und Sicherheit gewährleisten", sagte Kanzlerkandidat Armin Laschet am Freitag in Berlin bei der Vorstellung einer "Agenda für ein sicheres Deutschland". Die innere und äußere Sicherheit sei eine Kernkompetenz der Union. Gegen Kriminelle dürfe es nur "Null Toleranz" geben. Wichtig sei vor allem, dass etwa die Polizei, aber auch die Bundeswehr mit den Mitteln ausgestattet sei, die sie benötigten. Die Sicherheitskräfte in Deutschland verdienten ein "Grundvertrauen", sagte Laschet und kritisierte dabei die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken, die der Polizei einen latenten strukturierten Rassismus vorwerfe. Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte, die Bundeswehr brauche den Rückhalt einer Regierung. Dies könne nur eine Regierung unter einem Kanzler Armin Laschet sein. SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz warf sie erneut vor, die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr zu blockieren. "Wer Sicherheit will, der wählt CDU."