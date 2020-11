Union reichen Länder-Maßnahmen bei Corona nicht

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Einen Tag vor der entscheidenden Bund-Länder-Runde fordern Unionspolitiker Verschärfungen der von den 16 Ministerpräsidenten vereinbarten Corona-Maßnahmen.

Bayerns Regierungschef Markus Söder und der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus wollen Abstriche für die geplanten Kontaktbeschränkungen nur an Weihnachten, nicht aber an Silvester akzeptieren. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte am Dienstag, dass einzelne Bundesländer Restaurants auch vor dem 20. Dezember wieder öffnen wollen, wenn bei ihnen das Infektionsgeschehen zuvor drastisch abflaut. Dagegen pochen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein darauf, dass sie wegen niedriger und sinkender Infektionszahlen von den vorgeschlagenen Corona-Maßnahmen ausscheren können.

Am Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Länderchefs beraten, wie die anhaltend hohen Infektionszahlen gesenkt werden können. Die Ministerpräsidenten hatten darauf bestanden, dass diesmal die für die Umsetzung auch zuständigen Länder Vorschläge vorlegen. Am Montagabend hatten sich die Länderchefs deshalb darauf geeinigt, dass die Schließung von Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen im Prinzip bis zum 20. Dezember verlängert werden soll. Am 15. Dezember soll dann über weitere mögliche Schritte geredet werden.

Allerdings zeigten sich bereits am Dienstag Risse, vor allem weil der Süden sehr hohe Corona-Infektionszahlen aufweist, der Norden dagegen nicht. Söder sprach mit Blick auf das Länderpapier von einem "Zwischenschritt", bei dem man nachlegen müsse. Es müsse jedem klar sein, dass am 20. Dezember nicht alle Einrichtungen wieder geöffnet werden könnten. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lehnte bei n-tv zusätzliche Auflagen für Schulen in Regionen mit einem sogenannten Inzidenz-Wert unter 50 ab. Ihr schleswig-holsteinischer Kollege Daniel Günther (CDU) wiederum will Ausnahmen von den vorgeschlagenen Kontaktbeschränkungen.

In dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Papier der 16 Ministerpräsidenten heißt es, dass es regional die Möglichkeit zu einer früheren Öffnung geben soll, wenn die Zahl der Neuinfektionen dort unter die sogenannte 50er-Inzidenz sinkt. Die Kontaktregeln sollen verschärft, vom 23. Dezember bis zum 1. Januar aber vorübergehend gelockert werden. In dieser Zeit sollen "Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Personen bis maximal zehn Personen insgesamt" erlaubt sein. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. Ansonsten sollen die Kontakte aber auf zwei Hausstände und fünf Personen reduziert werden. Ein generelles Böllerverbot soll es nach Ansicht der Ministerpräsidenten nicht geben, dafür aber keine öffentlichen Feuerwerke, um Massenansammlungen in der Silvesternacht zu vermeiden.

ABSTIMMUNG MIT DEM BUND NOCH AM DIENSTAG

Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag 13.554 Neuinfektionen und damit knapp 900 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle stieg binnen 24 Stunden um 249. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz lag laut RKI am Dienstag bei 141,8. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohnern rechnerisch angesteckt haben. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken.

Die Länder fordern vom Bund, dass er weiter für die angeordneten Schließungen von Gastronomie sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen zahlt. Die Hilfe für Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen soll im Dezember "auf Basis der Novemberhilfe verlängert und das Regelwerk der Überbrückungshilfe III entsprechend angepasst" werden, heißt es in dem Papier. Für November rechnet der Bund mit bis zu 15 Milliarden Kosten für die Entschädigung des Verdienstausfalls. Da der Dezember der umsatzstärkste Monate für viele Gastronomen ist, wird in Regierungskreisen mit einem höheren Betrag von 15 bis 20 Milliarden Euro gerechnet. In die entsprechenden Förderprogramme sollten zudem ausdrücklich auch Schausteller und Marktkaufleute einbezogen werden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) forderte vom Bund eine verlässliche Zusage über diese Finanzhilfen. CDU/CSU-Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnten die Länder dagegen davor, von einer Fortsetzung auch im Januar auszugehen. Ab Januar müssten sich die Länder finanziell beteiligen, sagte Brinkhaus.

QUARANTÄNEZEIT SOLL VERKÜRZT WERDEN

Besonders gefährdete Gruppen soll der Bund ab Anfang Dezember gegen eine geringe Eigenbeteiligung mit insgesamt 15 FFP2-Masken ausstatten. "Im Rahmen der Teststrategie werden je Pflegebedürftigem 20 Schnelltests pro Woche vorgesehen", heißt es zudem. Da damit gerechnet wird, dass bereits im Dezember Impfstoffe zur Verfügung stehen, wird der Bund aufgefordert, die Länder "auch personell zu unterstützen, Fragen der Impfaufklärung und Haftung schnellstens zu klären und ein elektronisches Impfregister einzurichten". Der Bund wird zudem um eine Prüfung gebeten, inwieweit der Einsatz von mehr Schnelltests die Quarantäne-Zeit abkürzen kann.

Streit gibt es über Maßnahmen an Schulen. In Regionen mit sehr vielen Infektionen soll in Schulen eine generelle Maskenpflicht ab der 7. Klasse eingeführt werden. Vorgeschlagen wird, dass die Länder nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen den Beginn der Schulferien auf den 19. Dezember vorziehen. Bayern zog bereits am Dienstag nach. Der Einsatz von Schnelltests soll in Schulen dafür sorgen, dass Schüler Quarantänen bereits nach fünf Tagen beenden können. Generell soll die Quarantänezeit von Kontakten ab 1. Dezember von 14 auf zehn Tage verkürzt werden.