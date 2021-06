Union steigt in Umfrage auf 29 Prozent - Baerbock büßt drastisch an Ansehen ein

Berlin (Reuters) - CDU und CSU legen einer Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter zu.

Im "Trendbarometer" des Instituts Forsa vom Mittwoch kommen laut RTL/ntv die Unionsparteien auf 29 Prozent und damit einen Punkt mehr als in der Vorwoche. Auf Platz zwei liegen die Grünen mit unverändert 21 Prozent. Die SPD gewinnt einen Punkt auf 15 Prozent und liegt damit vor der FDP, die einen Punkt auf 13 Prozent einbüßt. Fünftstärkste Partei ist die AfD mit unverändert neun Prozent, die Linke verliert einen Punkt auf sechs Prozent.

Bei der Frage, zu welchen Bundespolitikern die Deutschen das größte Vertrauen hätten, sackte Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in der Umfrage deutlich ab. Sie kommt nur noch auf 40 Punkte und damit elf weniger als im Mai. Das bedeutet nur noch Platz fünf im Ranking der Spitzenpolitiker. Vor ihr liegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit 67 (plus vier), CSU-Chef Markus Söder mit unverändert 53, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit 44 (plus zwei) und Grünen-Co-Chef Robert Habeck mit 41 Punkten (minus fünf). Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) gewinnt drei Punkte auf 40 Zähler hinzu und liegt damit nun gleichauf mit Baerbock auf Rang fünf.

Bei dem Ranking wurde den Angaben zufolge gefragt, bei wem man das Land "in guten Händen" sehe. Dabei reichte die Skala von 0 ("überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("voll und ganz in guten Händen").