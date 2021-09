Union strebt Bündnis mit FDP und Grünen an

Berlin/München (Reuters) - Die Spitzen von CDU und CSU haben am Montag ihren Wunsch nach der Bildung einer Jamaika-Koalition betont.

Man strebe Gespräche mit Grünen und FDP darüber in den nächsten Tagen an, sagte CDU-Chef Armin Laschet einen Tag nach der historischen Wahlschlappe der Union. Laschets Worten zufolge will die Union eine solche Koalition als "Zukunftsbündnis" herausstellen. Er habe dafür die Rückendeckung von CDU-Präsidium und -Bundesvorstand bekommen. "Ich könnte mir vorstellen, dass man mit Jamaika einen Aufbruch formuliert", sagte auch CSU-Chef Markus Söder in München. Allerdings wäre ein solches Bündnis ein Spagat für alle Beteiligten.

Laschet wies Befürchtungen zurück, dass die Union dabei ihren Markenkern aufgeben müsste. Zentrale Punkte der Union seien eine Zukunftsvision und Nachhaltigkeit sowohl im Klimaschutz wie auch in der Finanzpolitik. "Verantwortungs-Übernahme ja, Selbstaufgabe nein", sagte der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt. Dieser soll nach Vorschlag Söders im Amt bleiben.

CDU und CSU waren am Sonntag auf das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl abgerutscht und landeten mit 24,1 Prozent hinter der SPD nur auf Platz zwei. Laschet und Söder betonten, dass es deshalb keinen Regierungsauftrag oder -anspruch für die Union gebe. "Auch mit 25 Prozent hat man aber nicht den Anspruch 'Ich bin der nächste Kanzler'", fügte Laschet mit Blick auf das SPD-Ergebnis hinzu. Die Verhandlungspositionen von SPD und Union seien deshalb in Wahrheit nicht sehr verschieden. Er wolle mit Grünen und FDP "auf Augenhöhe" sprechen und sage zu, dass in einer Koalition auch deren Anliegen angemessen berücksichtig würden.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte eine "schonungslose Debatte auch mit der Parteibasis über das schlechte Wahlergebnis zu. "Diese muss auch brutal offen sein", fügte er hinzu. Im Präsidium und auch im Bundesvorstand hatte es bereits deutliche Kritik daran gegeben, dass die Union so starke Verluste einfahren musste. Laschet räumte öffentlich ein, dass er dafür eine Mitverantwortung habe. Persönliche Konsequenzen nannten weder er noch Ziemiak. Konservative Gruppierungen in der Union forderten die Rücktritte Laschets und Söders.

Laschet kündigte an, er werde zusammen mit Söder vorschlagen, dass Ralph Brinkhaus Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bleibe. Es werde noch am Montag geklärt, wie man in der konstituierenden Sitzung der geschrumpften Fraktion am Dienstag vorgehen werde. Hintergrund ist, dass es parteiintern Kritik gibt, Brinkhaus am Dienstag wiederzuwählen. Einige CDU-Politiker wollen abwarten, ob die Union künftig die Regierung anführt oder aber in die Opposition geht. Dann wäre der Fraktionschef zugleich Oppositionsführer. Laschet hatte bereits am Sonntagabend gesagt, er selbst wolle die Sondierungen aus dem Amt als CDU-Chef führen.

Bundesgesundheitsminister und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn forderte im "Spiegel" eine Verjüngung der Parteispitze. Für die Union seien seiner Meinung nach weiter Ergebnisse über 30 Prozent möglich. Vor allem im Osten ist das Entsetzen in der Union über das Wahlergebnis aber groß. Denn die AfD wurde sowohl in Sachsen als auch Thüringen stärkste Kraft und nahm der Union die meisten Direktmandate ab. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) äußerten deshalb Kritik. Haseloff sagte, das Ergebnis im Osten sei ein "Desaster".