Union und Grüne - Gespräch war konstruktiv und sachlich

Berlin (Reuters) - Union und Grüne haben bei einem ersten Vorgespräch eine Zusammenarbeit in einer Jamaika-Koalition ausgelotet.

CDU-Chef Armin Laschet sagte nach dem zweieinhalbstündigen Treffen am Dienstag in Berlin, es habe einen guten Austausch der beiden Partner gegeben. "Wir glauben, dass ein solches Bündnis eine Breite in der Gesellschaft hat." Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock sagte, die Gespräche seien konstruktiv und sachlich gewesen und geprägt von Ernsthaftigkeit. Grüne und FDP würden nun gesondert darüber beraten, wie es weitergehe. Neben Jamaika ist auch eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP möglich.

Baerbock sagte, es seien bei dem Gespräch mit CDU und CSU Differenzen deutlich geworden, aber auch gemeinsame Anliegen wie die Modernisierung des Landes. Grünen-Co-Chef Robert Habeck nannte das Treffen intensiv und konzentriert. Es seien mögliche Schnittmengen ausgelotet worden, aber auch Trennendes. CSU-Chef Markus Söder signalisierte Interesse an weiteren Gesprächen mit den Grünen. Man habe viele Gemeinsamkeiten gefunden, vor allem beim Thema Klima, sagte der CSU-Chef. Es gebe auch Differenzen, etwa bei der Migration. Bei gutem Willen gebe es große Chancen, solch ein Gespräch fortzusetzen.

Zu den internen Querelen in der Union auch in der Frage des Personals wollte sich Habeck nicht äußern. Dies sei allein Sache von CDU und CSU, sagte er. Zu Berichten, dass Inhalte aus vertraulichen Gesprächen an die Presse gegeben wurden, sagte Laschet: "Schön ist es nicht." Das sei aber nicht Thema der Unterredung gewesen. Es sei vielmehr um die Ernsthaftigkeit der Sache gegangen.