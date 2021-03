Union versucht Neustart nach Wahlschlappen im Südwesten

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Union, SPD, Grüne und FDP haben sich nach den Landtagswahlen im Südwesten für das Superwahljahr positioniert.

CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder kündigten am Montag an, dass sich die Union nach den schweren Verlusten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz programmatisch neu aufstellen werde. Söder sprach von einem "Weckruf" und warnte, dass Mehrheiten ohne die Union denkbar seien. Während SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte, die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz verleihe der SPD "Flügel", dämpfte Grünen-Chef Robert Habeck die Erwartungen auf einen Siegeszug seiner Partei.

Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten beide Amtsinhaber gepunktet: In Baden-Württemberg verteidigten die Grünen unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann ihre Spitzenposition. Damit können sie die Koalition mit der CDU fortsetzen. Rechnerisch können die Grünen aber auch eine Ampelkoalition mit SPD und FDP eingehen. Kretschmann kündigte Gespräche mit allen drei Parteien an. Dreyer will in Mainz die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP fortsetzen.

SPD SETZT AUF AMPELN - GRÜNE NOCH ZURÜCKHALTEND

Die SPD hofft nach dem Wahlerfolg in Rheinland-Pfalz auf einen Stimmungsumschwung auch im Bund. Scholz und die Parteiführung unterstrichen am Montag vor allem, dass eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP eine weitere Option sei, nach der Bundestagswahl im Herbst eine Bundesregierung ohne CDU und CSU zu bilden. Umfragen zeigen dafür bisher aber keine Mehrheit - auch in beiden Bundesländern war sie jeweils nur drittbeliebteste Koalition. "Das Wahlergebnis, ganz besonders natürlich das in Rheinland-Pfalz, verleiht der Sozialdemokratischen Partei insgesamt Flügel", sagte Scholz. Generalsekretär Lars Klingbeil und SPD-Vize Kevin Kühnert brachten eine Ampel im Bund ins Gespräch.

Die Grünen stapeln trotz der deutlichen Erfolge bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz tief. Co-Parteichef Habeck sagte, die Grünen gingen als "Herausforderer" und "Underdog" in die Bundestagswahl Ende September. "Aber manchmal schlägt Holstein Kiel auch Bayern München." Habeck dämpfte ebenso wie FDP-Generalsekretär Volker Wissing die Debatte um eine Ampel-Koalition im Bund aus SPD, Grünen und FDP. Es sei "absurd zu früh", darüber zu diskutieren, ob die Ampel die beste Option für den Bund sei, sagte Habeck. Dies gelte auch für die Möglichkeit einer Jamaika-Regierung aus Union, Grünen und FDP, sagte FDP-Chef Lindner.

Auch CDU-Chef Armin Laschet relativierte die Ampel-Diskussion. In Baden-Württemberg sei diese schon nach der letzten Landtagswahl möglich gewesen, dennoch habe sich Kretschmann für ein Bündnis mit der CDU entschieden. CSU-Chef Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnten aber, dass die Wahlen gezeigt hätten, dass sich Mehrheiten auch ohne die Union bilden lasse. CDU und CSU müssten eine "Brandmauer" gegenüber den Grünen bauen, forderte Dobrindt in der CSU-Vorstandssitzung nach Teilnehmerangaben.

CDU-Chef Laschet kündigte eine programmatische Neuaufstellung seiner Partei nach Konferenzen mit allen Kreisvorsitzenden und einer "Ostkonferenz" Ende März an, mit der seine Partei wieder in die Offensive kommen wolle. Mit der CSU sei vereinbart, dann ein gemeinsames Regierungsprogramm zu erarbeiten. Die Unions-Kanzlerkandidatur werde wie vereinbart zwischen Ostern und Pfingsten geklärt, betonte er ebenso wie CSU-Chef Söder. Eine Kabinettsumbildung in Berlin lehnten sowohl Laschet, Söder als auch ein Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel ab. Die Chefs der beiden Unionsparteien übten scharfe Kritik an Scholz, der sich auf seine Arbeit als Finanzminister konzentrieren solle.

Der CDU-Bundesvorstand beschloss am Montag als Reaktion auf die Maskenaffäre einen Verhaltenskodex, der künftig für alle Mandatsträger und Kandidaten bei Wahlen gelten soll. Für Abgeordnete soll dabei unter anderem ein engerer Rahmen für Nebentätigkeiten gelten. Kandidaten für Ämter müssen erklären, welchen freiberuflichen oder unternehmerischen Tätigkeiten sie nachgehen, "um mögliche Interessenskonflikte auszuschließen", heißt es in dem Beschluss. "Inhaber von Regierungsämtern und Mandatsträger dürfen keine Geldspenden annehmen", heißt es weiter. Nach der Fraktion reagiert nun auch die Partei darauf, dass Unions-Abgeordnete in sechsstelliger Höhe von der Vermittlung von Schutzmasken-Geschäften profitiert haben sollen.

In Baden-Württemberg kamen die Grünen laut vorläufigem Endergebnis auf 32,6 Prozent. Die CDU rutschte auf 24,1 Prozent ab, die SPD sank auf 11,0 Prozent. Die FDP steigerte sich auf 10,5 Prozent, die AfD verlor auf 9,7 Prozent. In Rheinland-Pfalz kam die SPD laut vorläufigem Endergebnis auf 35,7 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die CDU mit 27,7 Prozent. Die Grünen erhielten 9,3 Prozent, die AfD rutschte auf 8,3 Prozent ab. Die FDP schaffte mit 5,5 Prozent knapp den Einzug in den Landtag - ebenso wie erstmals die Freien Wähler mit 5,4 Prozent.