Union warnt vor Spaltung Europas bei Scholz-Wahl

Berlin (Reuters) - Führende Unionspolitiker haben vor einer stärkeren Spaltung Europas gewarnt, sollte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die nächste deutsche Regierung anführen.

Die bestehenden Trennungslinien würden dann eher verstärkt werden, sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber, am Donnerstag in Berlin. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warf Scholz in einem t-online-Interview vor, er würde eine dauerhafte gemeinsame Schuldenhaftung in der EU unterstützen. "Wenn Olaf Scholz in die Lage käme, so etwas umzusetzen, dann zerreißt es Europa", warnte er. Aus der SPD wurden die Angriffe zurückgewiesen.

Hintergrund ist die Auseinandersetzung über eine mögliche Reform des europäischen Stabilitäts- und Wachstumsmechanismus, die etwa Frankreich und Italien fordern. Union und SPD hatten bereits in dieser Legislaturperiode zudem darüber gestritten, ob die Schuldenaufnahme der EU-Kommission für den 750-Milliarden-Euro-Aufbaufonds nach der Pandemie einmalig sein soll oder der Einstieg in eine neue Finanzierung der EU.

"Das ist europäische Solidarität, die aber niemals ein Einstieg in eine dauerhafte Schuldenunion sein darf", sagte Ziemiak zu dem milliardenschweren Hilfsinstrument. Eine Schuldenunion werde es aber mit der CDU nicht geben. Dass Italien, Frankreich, Griechenland, Bulgarien oder Rumänien solche Pläne gut fänden, sei zu erwarten. Dies sei aber bei anderen EU-Staaten wie den Benelux-Ländern oder Österreich anders. "Da hält sich die Begeisterung in sehr engen Grenzen." Vor allem Dänemark, die Niederlande, Österreich und Schweden hatten zunächst Bedenken gegen den Aufbaufonds und die neue Finanzierung.

Außenamts-Staatsminister Michael Roth (SPD) kritisierte Ziemiak dagegen auf Twitter: "Ist das armselig. Olaf Scholz hat mit seinem französischen Amtskollegen den EU-Aufbaufonds konstruiert. Mit ihm lindern wir die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie."