Union will weitere Jamaika-Gespräche - Grüne beraten mit FDP

- von Andreas Rinke und Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Union und Grüne haben ihr erstes Sondierungsgespräch über die mögliche Bildung einer Jamaika-Koalition abgeschlossen, das weitere Verfahren zu einer Koalitionsbildung zunächst aber offengelassen.

CDU-Chef Armin Laschet sprach nach dem zweieinhalbstündigen Treffen am Dienstag in Berlin von einem "guten Austausch", der CSU-Vorsitzende Markus Söder von "sehr konstruktiven, auch sehr ehrlichen Gesprächen". Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock betonte, die Gespräche seien "konstruktiv und sachlich" gewesen und geprägt von Ernsthaftigkeit. Es seien Differenzen deutlich geworden, aber auch gemeinsame Anliegen wie die Modernisierung des Landes. Die Gremien von Grünen und FDP würden nun zunächst beraten, dann werde man gemeinsam entscheiden, wie man weiter vorgehe.

Grüne und Union hatten mit ihrem gut zweistündigen Gespräch die erste Runde der Sondierungen zur Bildung einer neuen Regierung abgeschlossen. Laschet sagte, dass es mehrere Optionen für eine Regierung gebe. Er betonte, dass die Union nur zweitstärkste Kraft bei der Bundestagswahl geworden sei. Die SPD will eine Ampel mit FDP und Grünen bilden, CDU/CSU setzen dagegen auf ein Jamaika-Bündnis mit den beiden kleineren Parteien. Söder unterstrich, es gebe Interesse an weiteren Gesprächen mit den Grünen, man sei sich etwa beim Klimaschutz nähergekommen. Es gebe allerdings auch bei einer Menge Punkten Gesprächsbedarf, fügte er hinzu und verwies auf die unterschiedlichen Vorstellungen etwa zur Migrationspolitik.

Grünen-Co-Chef Robert Habeck sagte auf Fragen nach der mangelnden Geschlossenheit der Union, dass man dies nicht kommentieren werden. "Natürlich ist es immer so, dass eine Regierung besonders gut funktioniert, wenn die Autorität in einer Partei klar und gesetzt ist", fügte er hinzu. Zugleich stärkte er Laschet den Rücken angesichts der Personaldebatten in der Union: "Wir gehen davon aus, dass Laschet als Spitzenkandidat ... der gesetzte Kandidat der Union für das Kanzleramt in Deutschland ist, insofern es eine parlamentarische Mehrheit dafür geben sollte." Hintergrund ist nach der deutlichen Niederlage der Union bei der Bundestagswahl die Kritik konservativer CDU-Politiker sowie aus der CSU an Laschet. Aspiranten auf den Partei- und Fraktionsvorsitz wie Jens Spahn, Norbert Röttgen und Friedrich Merz haben bereits eine Debatte über die Auswahl des künftigen Parteichefs angestoßen.

Der CDU-Chef selbst spielte Berichte über Indiskretionen aus den Sondierungsgesprächen herunter und verwies darauf, dass es diese auch in den Sondierungen von SPD und FDP gegeben habe. Dies sei "nicht schön", aber man habe sich in den Gesprächen mit den Grünen auf die "Riesenaufgaben" konzentriert, vor denen Deutschland stehe. Er glaube, dass ein Jamaika-Bündnis die nötige gesellschaftliche Breite habe, um Zukunftsaufgaben angehen zu können. "Die Union ist jedenfalls bereit, bei der Grundidee einer Modernisierung des Landes Tempo zu machen."

BERATUNG ÜBER WEITERES VORGEHEN

Die SPD hatte nach ihren Sondierungen mit FDP und Grünen am Sonntag betont, dass sie gerne zu Dreier-Sondierungen übergehen würde. Baerbock verwies nun auf die Beratungen bei den Grünen. Auch die FDP will separat beraten. Von beiden Parteien gab es die Ansage, dass man Koalitionsgespräche nicht verzögern möchte. Die Union wiederum will ein Ende der Gespräche über Jamaika vermeiden. In diesem Falle würde sie in die Opposition gehen. CDU-Chef Laschet hat angekündigt, dass er dann nicht Oppositionsführer und CDU/CSU-Fraktionschef werden will.

Am Abend will er in Düsseldorf den Landesgremien seiner Partei vorschlagen, dass der bisherige Verkehrsminister Hendrik Wüst neuer CDU-Landeschef und dann auch nordrhein-westfälischer Ministerpräsident werden soll.