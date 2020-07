UnionPay gibt Partnerschaft mit der schnell wachsenden digitalen Plattform Glovo bekannt

● UnionPay-Karteninhaber in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien können mit der Glovo-App Einkäufe tätigen und Abholungen mit Lieferservice vereinbaren

● Kostenloser Lieferservice für Karteninhaber bis zum 15. August in Spanien, Portugal und Frankreich verfügbar

UnionPay International, die Kartenorganisation mit der weltweit größten Anzahl an ausgegebenen Karten, gab heute eine Partnerschaft mit Glovo bekannt, dem in Barcelona ansässigen Technologie-Start-up für On-Demand-Economy, die es UnionPay-Karteninhabern ermöglichen wird, die Glovo-App zunächst in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien zu nutzen.

Glovo wurde 2015 gegründet und ist ein Technologie-Startup im Bereich der On-Demand-Economy, das es lokalen Geschäften ermöglicht, ihre Produkte in derselben Stadt über die GLOVO-App anzubieten und Zwischenhändler bei der Lieferung solcher Produkte zu unterstützen. Es ist derzeit in 22 Ländern vertreten, darunter Kroatien, Frankreich, Georgien, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien und Ukraine.

Diese neue Partnerschaft mit Glovo ermöglicht es den UnionPay-Karteninhaber, eine umfangreichere Auswahl an Einkäufen zu tätigen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Um die Kunden zu ermutigen, den Service in Anspruch zu nehmen, während einige Lockdown-Maßnahmen noch in Kraft sind, wurde den UnionPay-Kunden in Spanien, Portugal und Frankreich eine kostenfreie Lieferung bis zum 15. August angeboten.

Die Akzeptanz von UnionPay in Frankreich, Italien, Portugal und Spanien ist in den vergangenen 12 Monaten erheblich gestiegen, wobei eine große Anzahl von Online- und Offline-Händlern nun UnionPay-Karten akzeptiert. Zu den UnionPay-Karteninhabern gehören Chinesen, die in Europa leben und arbeiten, Studenten aus asiatischen Ländern sowie eine schnell wachsende Anzahl inländischer Kunden. Dies ist insbesondere in Portugal der Fall, wo die Millennium bcp im vergangenen Jahr als erste europäische Bank UnionPay-Karten ausgegeben hat.

Wei Zhihong, Market Director und Head of Europe von UnionPay International, sagte: “Wir verfolgen als eine der weltweit größten Kartenorganisationen das erklärte Ziel, unseren Karteninhabern das Bezahlen zu erleichtern. In dieser schwierigen Zeit unternehmen wir gemeinsam mit unseren Partnern zusätzliche Anstrengungen, um unseren Karteninhabern Dienstleistungen anzubieten, die das Bezahlen für sie noch sicherer und einfacher machen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir eine Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Technologie-Startups der On-Demand-Economy eingehen konnten.

Glovo ist ein Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2015 schnell gewachsen ist und durch diese neue Partnerschaft nun die Reichweite seiner App auf unsere Karteninhaber ausdehnt."

“Im Zuge des veränderten Kundenverhaltens durch COVID-19 bleiben mehr Menschen zu Hause und kaufen von dort aus ein. Diese neue Partnerschaft wird es unseren Kunden ermöglichen, von der Glovo-Plattform und vom Glovo-Service zu profitieren, indem sie Einkäufe tätigen und Abholungen arrangieren können, ohne ihr eigenes Zuhause verlassen zu müssen. Wir freuen uns, dass wir mit Glovo einen Zeitraum ohne Liefergebühren vereinbaren konnten, um so die Kosten für die Karteninhaber niedrig zu halten. Wir freuen uns darauf, in sehr naher Zukunft noch viele ähnliche Partnerschaften bekannt zu geben.”

Sacha Michaud, Mitgründer von Glovo, sagte: “Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit UnionPay und hoffen, dass diese den Beginn einer langfristigen Beziehung markiert, von der UnionPay-Karteninhaber in ganz Frankreich, Italien, Portugal und Spanien profitieren werden. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit und weitere Partnerschaften.”

Mit kumuliert über 8,4 Milliarden weltweit ausgegebenen Karten ist UnionPay die Kartenzahlungsorganisation mit der weltweit größten Zahl von Karteninhabern. Das globale Netzwerk des Unternehmens erstreckt sich auf 179 Länder und Regionen und betreut weltweit über 52 Millionen Händler und mehr als 2,9 Millionen Geldautomaten.

- Ende -

Über UnionPay International

UnionPay International (UPI) ist eine Tochtergesellschaft der China UnionPay, deren Schwerpunkt auf dem Wachstum und der Unterstützung des internationalen Geschäfts von UnionPay liegt. In Zusammenarbeit mit mehr als 2300 Institutionen weltweit hat UnionPay International seine Kartenakzeptanz auf 179 Länder und Regionen auf dem gesamten Globus mit der Kartenausgabe in 61 Ländern und Regionen erweitert. UnionPay International erbringt gegenüber der weltweit größten Anzahl von Karteninhabern qualitativ hochwertige, kosteneffiziente und sichere Dienstleistungen für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und stellt einer wachsenden Zahl von globalen UnionPay-Karteninhabern und -Händlern komfortable lokale Dienstleistungen zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.unionpayintl.com/en

