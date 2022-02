UnionPay International wählt Fiserv für weitere globale Expansion

Fiserv wird es UnionPay, einem der größten Zahlungsnetzwerke weltweit, ermöglichen, die Ausgabe der UnionPay-Karten auszuweiten und die Akzeptanz dieser für Unternehmen auf der ganzen Welt über die Omnichannel-Commerce-Plattform Carat zu optimieren

Fiserv, Inc. (NASDAQ:FISV), ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für den Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen, gab heute die Expansion seiner Geschäftsbeziehung mit UnionPay International bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von China UnionPay, einem der größten Zahlungsnetzwerke weltweit. Die Zusammenarbeit wird es UnionPay ermöglichen, auf globaler Ebene zu wachsen, indem sie die Ausgabe von virtuellen und physischen UnionPay-Karten auf internationalen Märkten vereinfacht. Darüber hinaus wird UnionPay die Präsenz und die globalen Ressourcen von Fiserv nutzen, um mehr Unternehmen außerhalb des chinesischen Festlandes die Möglichkeit zu geben, UnionPay-Karten zu akzeptieren.

„Die Zusammenarbeit mit Fiserv ist ein wichtiger Schritt für UnionPay International, um ein innovatives Geschäftsentwicklungsmodell, ein globales Netzwerk und eine internationale Marke aufzubauen“, sagte Li Xiaofeng, CEO von UnionPay International. „Mit der Technologie von Fiserv hat UnionPay seine Dienstleistungskapazitäten für Partner außerhalb des chinesischen Festlandes verbessert. Dies wird dazu beitragen, die Online- und Filial-Akzeptanz weiter zu optimieren, Anpassungen an lokale Geschäftsbedingen zu beschleunigen und die Planung für Unternehmen auf der ganzen Welt zu verbessern. Künftig werden UnionPay und Fiserv ihre Zusammenarbeit bei der Kartenausgabe und der globalen Akzeptanz vertiefen und die Kommunikation mit großen Unternehmen, die auf Fiserv-Plattformen aktiviert wurden, verstärken, um das Geschäftswachstum zu fördern.“

Um die Abwicklung des Handels zwischen Unternehmen und Verbrauchern zu vereinfachen, werden die beiden Unternehmen Folgendes realisieren:



UnionPay-Kartenausgabe global ausweiten: Zur Unterstützung seiner Globalisierungsstrategie wird UnionPay die etablierten und bewährten Kartenausgabeplattformen von Fiserv in mehreren Märkten nutzen. Die Zusammenarbeit mit einem einzigen Anbieter für alle strategischen Märkte wird UnionPay helfen, die Betriebsführung effizienter zu gestalten, eine einheitliche Geschäftsübersicht zu gewinnen und mehr Verbrauchern außerhalb des chinesischen Festlands Zugang zu virtuellen und physischen UnionPay-Karten zu verschaffen.





UnionPay-Akzeptanz über Carat von Fiserv ermöglichen: Die Integration mit der Omnichannel-Commerce-Plattform Carat von Fiserv wird die Akzeptanz von UnionPay-Karten durch Unternehmen weltweit optimieren. Diese Unternehmen werden UnionPay-Karten für Online-Einkäufe akzeptieren können und so den globalen Handel fördern. Über eine einfache API können Unternehmen, die Carat nutzen, die Abwicklung von UnionPay-Transaktionen ermöglichen, globale Reports und Datenabgleiche innerhalb eines einzigen Händlerkontos konsolidieren und Kosteneinsparungen durch Zahlungsoptimierung und Rückbuchungsmanagement erzielen.



„Handel findet global statt und dabei ist die Wahl der Zahlungsmethode unabhängig von Standort oder geografischer Region entscheidend für ein positives Kundenerlebnis“, so Suzan Kereere, Leiterin der Abteilung Global Business Solutions bei Fiserv. „Unsere erweiterte Beziehung zu UnionPay wird es mehr unserer Handelskunden ermöglichen, UnionPay-Karten in ihrem globalen Netzwerk zu akzeptieren, was die Auswahl der Möglichkeiten, wie ihre Kunden für Waren zahlen, erweitert, die Zahlungsakzeptanz vereinfacht und das Wachstum beschleunigt.“

Als weltweit größter Verarbeiter von Transaktionen der Kartenaussteller und führendes Unternehmen bei der Akzeptanz von Bezahltransaktionen im Handel bietet Fiserv ein einzigartiges Angebot. Mit seiner globalen Präsenz ermöglicht es Fiserv Unternehmen wie UnionPay, schnell zu expandieren und zu skalieren, indem es innovationsorientierte globale Zahlungstechnologien mit lokalen Zahlungsmöglichkeiten und Fachwissen in den wichtigsten Regionen vereint.

In einer Welt, die sich schneller bewegt als je zuvor, hilft Fiserv seinen Kunden, Lösungen bereitzustellen, die mit der Lebens- und Arbeitsweise der Menschen heutzutage vereinbar sind – Finanzdienstleistungen, die mit der Geschwindigkeit des Lebens Schritt halten. Erfahren Sie mehr unter fiserv.com/en-ap.html.

Über UnionPay International

UnionPay International (UPI) ist eine Tochtergesellschaft von China UnionPay, die sich auf das Wachstum und die Förderung des weltweiten Geschäfts von UnionPay konzentriert. In Zusammenarbeit mit mehr als 2.500 Institutionen weltweit hat UnionPay International die Kartenakzeptanz in 180 Ländern und Regionen und die Kartenausgabe in mehr als 70 Ländern und Regionen ermöglicht. UnionPay International bietet hochwertige, kosteneffiziente und sichere grenzüberschreitende Zahlungsdienste für die weltweit größte Gruppe von Karteninhabern und gewährleistet bequeme lokale Dienstleistungen für eine wachsende Zahl von UnionPay-Karteninhabern und ‑Händlern weltweit.

Für weitere Informationen über UnionPay International können Sie www.unionpayintl.com besuchen, auf der Facebook-Seite „UnionPay International“ auf „Gefällt mir“ klicken oder „@unionpay_intl“ auf Twitter folgen.

Über Fiserv

Fiserv, Inc. (NASDAQ:FISV) bewegt Gelder und Informationen, um die Welt am Laufen zu halten. Als einer der international führenden Anbieter von Zahlungs- und Finanztechnologien hilft das Unternehmen seinen Kunden, erstklassige Ergebnisse zu erzielen, indem Innovationen in allen Bereichen wie dem Account-Processing, digitalen Banklösungen, dem Issuer-Processing, Netzbetrieb, Zahlungen, beim E-Commerce sowie dem Acquiring und Acquiring-Processing im Mittelpunkt stehen. Zudem bietet das Unternehmen mit Clover® eine cloudbasierte POS-Lösung an. Fiserv ist Mitglied des S&P-500®-Index und FORTUNE 500®, und wurde in den letzten 14 Jahren 11 Mal als eines der FORTUNE World’s Most Admired Companies® ausgezeichnet. Besuchen Sie fiserv.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien für weitere Informationen und die neuesten Unternehmensnachrichten.

FISV-G

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220207005177/de/

Medien und Pressemitteilungen:



Mariana Tello

External Communications Manager

Fiserv, Inc.

mariana.tello@fiserv.com



+1 262 693 4599

UnionPay Pressemitteilungen:



UnionPay International

UPIPR@unionpayintl.com