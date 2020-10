Unions-Fraktionschef: 'Ich erwarte Signal gegen Kleinstaaterei'

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus hat in der Debatte um das coronabedingte Beherbergungsverbot eine einheitliche Linie der Länder angemahnt. Brinkhaus sagte am Dienstag am Rande einer Veranstaltung in Hamburg mit Blick auf die Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ich erwarte morgen ein klares Signal gegen die Kleinstaaterei. Wir benötigen Klarheit für die Menschen in Deutschland. Dies gilt insbesondere für innerdeutsche Reisen."

Das Beherbergungsverbot vieler Länder zum Schutz vor Corona-Infektionen steht kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch im Fokus der Kritik. Die meisten Bundesländer hatten beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Als sicher gilt, dass am Mittwoch über das Thema gesprochen wird./hot/DP/mis